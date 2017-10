Primarul din Costineşti contestă protocolul Consiliului Judeţean Constanţa pentru siguranţa turiştilor

Primarul din Costinești contestă protocolul Consiliului Județean Constanța pentru siguranța turiștilor

Consiliul Județean Constanța a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că Primăria Constanța, CJC, administrațiile publice din Eforie, Năvodari, Costinești, Mangalia și Limanu au semnat, alături de o serie de autorități locale, un protocol prin intermediul căruia litoralul românesc va beneficia de aceleași servicii de salvare a vieții turiștilor. Este vorba, concret, de hotărârea nr. 160 din ședința CJC a lunii mai privind „aprobarea parteneriatului în cadrul Proiectului de investiții în turism” - Amenajarea unor centre de prevenție, tratament medical și a punctelor de salvamar în zona litorală Constanța. Prin acest parteneriat, din care fac parte, de asemenea, Direcția Apelor „Dobrogea Litoral”, Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, precum și Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, Căpitănia Zonală Constanța, ISU și Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră, turiștii de pe litoral vor beneficia, din sudul până în nordul litoralului, de aceleași servicii de salvare de la înec, asistență medicală, pază și asigurare a ordinii publicii. De menționat este, de asemenea, că programul inițiat și pentru care s-au alocat, prin Hotărâre de Guvern, 90 de miliarde lei vechi, nu va fi finalizat anul acesta. Deși el va fi funcționabil din această vară, procedeele de achiziționare a dotărilor, a aparaturii specifice se va încheia anul viitor. În acest sens, președintele CJC, pesedistul Nicușor Constantinescu, a apreciat că dotarea întregului litoral ajunge, în cadrul programului, la suma de cinci milioane de euro, în vreme ce asigurarea plății serviciilor medicale, de pază și ordine ar ajunge la două milioane de euro. Potrivit spuselor președintelui CJC, parteneriatul a fost realizat pe baza unui studiu efectual anul trecut de Institutul Național pentru Turism. În ceea ce privește dotările, în cursul acestei săptămâni va începe montarea corturilor pe litoral, cu personalul aferent, urmând ca, ulterior, cele 145 de foișoare necesare de-a lungul plajelor să fie amplasate, conform normelor europene. În prezent, pe litoralul românesc există doar 57 de astfel de foișoare. Costineștiul nu recunoaște protocolul Deloc întâmplător, singura parte implicată în protocol care nu a participat ieri la prezentare a fost Primăria Costinești. Motivul?! Primarul Traian Cristea nu recunoaște protocolul amintit. „A fost o inducere în eroare a viceprimarului. A venit cineva de la Consiliul Județean și l-a pus să semneze, spunându-i că este vorba doar de punctele de prim-ajutor. Eu nu recunosc protocolul. Este semnat de viceprimar, iar el nu are competențe în acest sens. Îmi pun ei mie în spinare așa ceva?!”, a declarat pentru „Cuget liber” primarul din Costinești. Cristea a ținut să precizeze că Primăria Costinești are deja încheiat un contract pentru serviciul de salvamar. „Sunt aceiași cu care lucrez de ani de zile”, a menționat primarul, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care nu agreează acest protocol. În plus, pentru a semna un astfel de document, primarul a menționat că ar trebui să aibă și acordul Consiliului Local concretizat într-o hotărâre, care nu există până în acest moment. În ceea ce privește amplasarea corturilor de prim-ajutor pe plajă sau alte servicii de acest gen, Cristea a menționat că nu are nimic împotrivă să colaboreze. O urmă de galben pentru Limanu Problema salvamarilor a fost semnalată, ieri, și de primarul din Limanu, Nicolae Urdea. În cadrul conferinței de presă de ieri, liberalul Urdea a avut două „obiecții” la protocolul cu pricina: „poate dacă mapa avea și o urmă de galben” și nu era roșie ca focul ar fi fost și mai bine și contractul cu salvamarii pe care îl are deja perfectat să rămână în vigoare. „Dacă e în ordine din punct de vedere al achizițiilor publice, proiectul nu poate să fie decât benefic pentru județ”, a punctat primarul din Limanu. Așadar, dincolo de vorbele frumoase spuse ieri pe marginea acestui protocol prezentat de inițiator drept o premieră absolută, problema serviciilor de salvamar bagă la apă, se pare, documentul cu pricina. „Nu le dau niciun ban. Am primit alaltăieri banii pentru salvamari și ieri au venit repede cu protocolul”, a conchis primarul Traian Cristea. Intuind parcă problemele care vor apărea cu administrația locală din Costinești, Nicușor Constantinescu a menționat, ieri, destul de apăsat, că „cei care nu respectă prevederile ies din program”.