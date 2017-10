Primarul din Cogealac susţine că lucrările la parcul eolian ar putea fi reluate într-un an

Primarul din Cogealac susține că lucrările la parcul eolian ar putea fi reluate într-un an

Administrația locală din Cogea-lac a fost acuzată în ultima perioadă că încearcă să blocheze derularea proiectului de construire a celui mai mare parc eolian din Europa. De cealaltă parte, primarul localității, Cati Hristu, susține că lucrările au fost sistate ca urmare a lipsei avizelor necesare. Reprezentanții managerului de proiect, Tomis Team, susțin că primarul din Cogealac încearcă să suspende lucrările. Avocații firmei au acționat în instanță adminis-trația locală din Cogealac, existând, în prezent, 12 procese împotriva autorităților de aici. Grupul energetic ceh CEZ anunța, acum un an, că va investi 1,1 miliarde euro într-un parc eolian cu o capacitate de 600 megawați ce va fi realizat în două comune constănțene: Cogealac și Fântânele. Prima etapă a construcției a început deja la Fântânele, unde a demarat recent construcția celor aproximativ 140 de turbine. La Cogealac, situația rămâne încă blocată întrucât primarul Cati Hristu susține că Tomis Team nu are niciun fel de autorizație de construcție și nu a obținut legal pământul pe care vrea să con-struiască stația de transformare a energiei. „Cum să fim noi împotriva acestui proiect? Dacă ei nu vin să ceară autorizațiile, noi ce să le facem? Eu le-am transmis să vină aici și să discutăm, dar nu au venit”, a încercat să găsească explicații primarul. „Noi suntem deschiși tuturor firmelor. Cine are actele legale să vină să construiască la noi”, a mai spus Cati Hristu. În opinia sa, proiectul rămâne valabil, dar lucrările pentru realizarea transformatorului ar putea demara de-abia într-un an de zile sau în doi ani, după ce se va rezolva problema autorizațiilor. Grupul CEZ, principalul distribuitor de electricitate din Europa Centrală și Continental Wind Partners (CWP) LLC, un dezvoltator important de energie regenerabilă, acționează în România prin intermediul firmei Tomis Team. Ceilalți trei parteneri ai săi pentru implementarea proiectului sunt companiile Eneria, Viarom și EnergoBit.