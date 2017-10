Primarul din Cernavodă, Mariana Mircea, solicită instanţei eliberarea din funcţie a viceprimarului

Potrivit declarațiilor prefectului Palaz,

Primarul din Cernavodă, Mariana Mircea, solicită instanței eliberarea din funcție a viceprimarului

Șeful administrației publice locale din Cernavodă, social-democrata Mariana Mircea, a înaintat, conform declarațiilor reprezentantului Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, o acțiune în instanță prin care solicită eliberarea din funcție a viceprimarului localității, pe motiv de incompatibilitate. Problema nu este nouă, conflictul dintre edili datează din luna ianuarie, atunci când primarul a dat publicității un comunicat de presă prin intermediul căruia făcea publice anumite motive pentru care viceprimarul, democrat-liberalul Hristea Floriean, ar fi incompatibil. Astfel, edilul-șef susținea că acesta nu ar respecta principiul transparenței în exercitarea funcției publice. Invocând articolul 87, litera d, dar și articolul 88, litera d din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea măsurilor publice, Mariana Mircea remarca faptul că viceprimarul Hristea este incom-patibil, pentru că are „tripla calitate de viceprimar, consilier local și administrator al SC Histria Galați SRL”. Tot atunci, primarul din Cernavodă menționa că a semnalat aspectul incompatibilității lui Hristea Floriean și Prefecturii Constanța, dar că „s-a descoperit o decizie din anul 2008, emisă de societatea SC Histria SRL, conform căreia calitatea de asociat a domnului Hristea s-a suspendat”. Mariana Mircea sublinia, însă, că a nu mai fi angajat al societății respective nu echivalează cu a nu mai fi administratorul ei. În ceea ce privește acuzațiile care i s-au adus, viceprimarul a explicat, încă din luna ianuarie, că ulterior datei la care a ajuns edil al localității (21 iunie 2008) a renunțat, în termen de doar câteva zile, atât la calitatea de salariat, cât și la aceea de administrator al societății, administrator rămânând soția sa. Hristea a precizat în sensul acesta că a depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați, căci acolo este înregistrată firma, documentele prin care renunță la postul de salariat. Floriean Hristea a contrazis spusele primarului, punând gestul Marianei Mircea pe seama faptului că aceasta l-ar fi suspectat de implicare în acțiunea de strângere de semnături în vederea demiterii sale, fapt infirmat vehement de viceprimar. Iată, însă, că acest conflict de început de an ia amploare în administrația publică locală din Cernavodă și asta deoarece, mai nou, așa cum a declarat prefectul Claudiu Palaz, primarul a solicitat, recent, în instanță, eliberarea din funcție a viceprimarului. În acest sens, reprezentantul Guvernului în teritoriu a ținut să precizeze că din punctul de vedere al Prefecturii Constanța vicepri-marul Hristea Floriean nu este incompatibil, aspect subliniat în adresa pe care instituția a transmis-o Primăriei Cernavodă. Am încercat să aflăm un punct de vedere atât din partea edilului-șef, cât și a vicepri-marului, dar aceștia nu au putut fi contactați.