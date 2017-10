Primarul din Cernavodă, Mariana Mircea, în război cu viceprimarul Floriean Hristea

2010 debutează cu scandal în administrația publică locală din Cernavodă. După Năvodari, Eforie, Tuzla și Mangalia, a venit rândul orașului Cernavodă să cunoască tensiunea și divergențele de opinie din rândul edililor, acțiuni ce trec dincolo de pereții Primăriei și ajung în atenția cetățenilor. Astfel, primarul din Cernavodă, social-democrata Mariana Mircea, a dat publicității, vineri, un comunicat de presă în care arată ceea ce ea numește „ilegalitățile viceprimarului din Cernavodă”, precum și o scrisoare adresată acestuia. Ceea ce îi reproșează primarul Mariana Mircea viceprimarului Floriean Hristea este faptul că el nu ar respecta principiul transparenței în exercitarea funcției publice. Invocând articolul 87, litera d, dar și articolul 88, litera d din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea măsurilor publice, edilul-șef remarcă faptul că viceprimarul Hristea este incompatibil, dat fiind faptul că are „tripla calitate de viceprimar, consilier local și administrator al SC Histria Galați SRL”. Mai mult, în comunicatul dat vineri publicității, șeful administrației locale menționează și că a semnalat acest aspect Prefecturii Constanța, dar că instituția a răspuns deja, prin adresa nr.1/21.01.2010, în care se precizează că a făcut demersuri în situația menționată, dar că „s-a descoperit o decizie din anul 2008, emisă de societatea SC Histria SRL conform căreia calitatea de asociat a domului Hristea s-a suspendat”. Mariana Mircea subliniază, însă, că a nu mai fi angajat al societății respective nu echivalează cu a nu mai fi administratorul ei. Despre acuzațiile care i se aduc, viceprimarul orașului Cernavodă a explicat că ulterior datei la care a ajuns edil al localității (21 iunie 2008) a renunțat, în termen de doar câteva zile, atât la calitatea de salariat, cât și la aceea de administrator al societății, administrator rămânând soția sa. Hristea a precizat în sensul acesta că a depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați, căci acolo este înregistrată firma, documentele prin care renunță la postul de salariat. În ceea ce privește declarația de avere pe care primarul Mariana Mircea îl acuză că nu a depus-o la termen, viceprimarul democrat-liberal a ținut să precizeze: „Exista un termen până la care trebuia să ni se dea de la Primărie, mie și celorlalți angajați, formulare pentru declarația de avere, pentru că era un termen limită de depunere a acesteia, anume 15 iunie. Ori noi am primit formularele ce trebuiau completate abia în lunile octombrie, noiembrie, iar în situația aceasta nu sunt doar eu, ci și alte câteva zeci de angajați ai Primăriei. Am și primit amenzi de la ANI (n.r. - Agenția Națională de Integritate), pe care unii angajați le-au contestat. De depus, vom depune și noi declarațiile de avere pe 2009, după ce, unii dintre noi, vom plăti amenda”, a explicat Floriean Hristea. În ceea ce privește motivele care au condus spre aceste tensiuni între el și primarul localității Cernavodă, vicele a declarat că totul ar fi pornit de la refuzul său de a semna recepția finală a unei lucrări executate din fonduri europene, mai exact a unei stații de prelucrare a deșeurilor din Cernavodă și localitățile limitrofe, „pentru că aceasta s-a prăbușit la prima ploaie”. „Eu nu am vrut să semnez acea recepție finală, deoarece rampa s-a fisurat deja, iar gardul s-a prăbușit, iar dacă vine o comisie a Uniunii Europene în control nu vreau să răspund eu pentru asta. Doamna primar a făcut presiuni asupra mea din acest motiv”, a mărturisit democrat-liberalul. Totodată, el a menționat și că primarul îl suspectează pentru faptul că ar fi inițiat strângerea de semnături pentru referendumul de demitere a sa din funcție. În replică, viceprimarul a afirmat că nu are nimic de-a face cu această acțiune și, mai mult, că nici nu a semnat pentru demiterea Marianei Mircea.