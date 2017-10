Primarul din Cernavodă bagă aproape un milion de euro în gunoaie

Administrația publică locală din Cernavodă va derula, pe parcursul anului 2008, un program de administrare a deșeurilor, susținut printr-o finanțare externă nerambursabilă. Început în ultima lună a anului trecut, atunci când a fost semnat contractul, și sprijinit de Ministerul Mediului, programul de colectare selectivă a deșeurilor își propune, conform declarațiilor edilului, „să determine o atitudine mai deschisă a locuitorilor față de curățenie și ecologie în general”. Primarul Gheorghe Hânsă consideră că proiectul este de o importanță majoră pentru locuitorii urbei, fapt pentru care a ținut să precizeze: „Colectarea deșeurilor semnifică, dintr-un anumit punct de vedere, un curs de comportament civilizat al cetățeanului”. În ceea ce privește suma la care se ridică valoarea totală a proiectului, primarul Hânsă a declarat: „Proiectul beneficiază de o finanțare de 850.000 de euro, bani din care, de la bugetul local Cernavodă vom aloca 102.000 euro”. „Platforma de selectare a deșeurilor este amplasată în zona de nord a localității, peste drum de stația de epurare a apei uzate din oraș și este vorba de un teren a cărui suprafață măsoară jumătate de hectar”, a precizat edilul. De asemenea, el a specificat că, pentru acest proiect, a fost desemnată o echipă de managament, formată din cinci membri, care se reunește chiar și de două, trei ori pe săptămână cu scopul de a urmări pașii care trebuie urmați în contextul programului. În doi ani, în Cernavodă se vor colecta gunoaie ca în Germania Totodată, trebuie menționat faptul că Primăria Cernavodă are, drept partener în cadrul acestui proiect, Agenția de Dezvoltare Regională Constanța. În ceea ce privește următoarele faze care urmează să se concretizeze, acestea sunt legate, în primul rând, de licitația pentru proiect, pas ulterior finalizării caietului de sarcini. Pentru 2008, an care va urmări doar o primă etapă a proiectului, cea de-a doua urmând a se desfășura în 2009, primarul din Cernavodă își propune să rezolve chestiunile legate de construcția propriu-zisă a platformei de sortare a deșeurilor și de dotări. Hânsă apre-ciază că „în doi ani de la demararea sa, proiectul de colectare selectivă a gunoaielor va ajunge la nivelul celui din Germania“. „Numai că noi vom face în 2 ani ce au făcut ei în 20, că doar proiectul are standarde de occident”, a adăugat edilul.