Primarul din Castelu, pe cealaltă parte a drumului de Consiliul Judeţean

Primarul din Castelu, pe cealaltă parte a drumului de Consiliul Județean

Înaintea campaniei electorale din această primăvară, primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, era hotărât să își facă personal o trecere de pietoni în fața Primăriei. Anghel susține că, de-a lungul timpului, a depus mai multe adrese atât la Consiliul Județean, cât și la Drumurile Naționale explicând necesitatea realizării acestei treceri de pietoni. În zadar, însă. „Nu am primit nimic. Nici acum, nici înainte. Încă de acum cinci ani, am făcut adrese, dar nu am obținut nici un sprijin. Chiar acum două luni am depus din nou la Consiliul Județean o cerere și nu s-a schimbat nimic”, a mărturisit el. Anghel nu se bucură de prea mult sprijin din partea administrației județene. Cu toate acestea, gospodarul șef trece peste dificultăți și inițiază o serie de proiecte pentru îmbunătățirea situației din comună, precum și pentru ameliorarea vieții locuitorilor. Primarul a declarat că intenționează să construiască un centru de zi destinat romilor-turci care au probleme de integrare în societate. „Va fi un spațiu special amenajat pentru 100 de persoane. Aici, vor putea servi o masă, seara, vor fi programe pentru familii menite a încuraja armonia dintre reprezentanții etniilor și restul locuitorilor”, a mai precizat Anghel. Inițiativa sa are la bază experiența unui program desfășurat pe parcursul verii în care profesori au ținut cursuri pentru copiii de etnie romă. Potrivit lui Nicolae Anghel, „micuții au fost foarte încântați. S-au bucurat foarte mult de activitățile plănuite. Au primit și costume din partea Consulatului turc”. În plus, vor începe lucrările la construcția parcului din Nisipari, pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați, și la cel din Castelu, care va avea 3.000 de metri pătrați. Valoarea proiectului atinge 456.000 de lei. Tot în domeniul construcțiilor, primarul a ținut să precizeze că de două săptămâni a început construcția la Colegiul Dobrogea Castelu, proiect ce presupune realizarea celor 12 săli și două laboratoare necesare elevilor. Investiția se ridică la 2.400.000 de lei. Mai mult, comuna are în derulare un proiect de executare a unei școli cu cinci săli de clasă și două laboratoare. Proiectul beneficiază de sprijinul Băncii Mondiale, având o valoare de 1.300.000 de lei. Pentru luna octombrie, primarul vrea să depună documentația pentru realizarea unei stații de epurare și canalizare în Nisipari, precum și pentru reabilitarea drumurilor din același sat. Întregul proiect ajunge la 2,5 milioane de euro.