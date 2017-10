Primarul din Castelu, NICOLAE ANGHEL, LA RĂSCRUCE DE DRUMURI în politică

Răsturnare de situație în cazul primarului comunei Castelu, Nicolae Anghel. Dumitru Moflic, bărbatul care făcuse plângere penală pe numele edilului care, din această cauză, primise aviz negativ de a mai candida la alegerile parlamentare din 9 decembrie, și-a retras acțiunea din instanță.Dumitru Moflic formulase o acțiune în justiție pe motiv că nu i-a fost atribuit titlul de proprietate asupra celor șase hectare de teren pe care le deține. Din cauza acestei plângeri, în luna octombrie, Comisia de Etică din cadrul PDL, cunoscută și sub numele de „Comisia Macovei”, decisese respingerea candidaturii pentru funcția de deputat a lui Nicolae Anghel.Deși ar fi avut posibilitatea să candideze în continuare, decizia comisiei fiind una de recomandare pentru șefii PDL, Nicolae Anghel a luat atunci decizia de a renunța la candidatura pentru parlamentare în Colegiul 2 din județul Constanța.„Ținând cont de faptul că am avut o poziție de echilibru și verticalitate, am ținut la respectarea doctrinei și principiilor politicii de dreapta din anul 1996 până în prezent, fapt ce m-a propulsat în vârful politicii județului Constanța, în funcția de prim-vicepreședinte al PDL Constanța, nedorind să aduc prejudicii partidului și Alianței din care fac parte, care se vor a fi altceva decât adversarii săi politici, am luat decizia de a-mi retrage candidatura de deputat în Colegiul Uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 2 Constanța. Deși mă consider nevinovat, respect decizia Comisiei de Etică a Alianței România Dreaptă, mulțumesc Biroului Permanent Național și Biroului Permanent Județean Constanța care mi-au acordat toată încrederea și sprijinul necesar fiind în continuare alături de colegii mei în campania electorală care urmează”, spunea, la timpul respectiv, Nicolae Anghel.Alegerile au trecut, iar timpul a dovedit că edilul nu era vinovat. Concret, plângerea formulată pe numele primarului a fost doar o decizie de moment a unei persoane care dorea să intre în posesia titlului de proprietate, lucru care se rezolvase, dar dosarul rămăsese înregistrat pe site-ul instanței, după care s-au ghidat cei de la Comisia de Etică.„Mi-am retras candidatura pentru Parlamentul României, deși eram conștient că nu eram vinovat, dar, pentru faptul că am primit vot negativ din partea Comisiei de Etică din partid, am ținut cont de această decizie și am hotărât în consecință. Dovadă că am fost nevinovat în legătură cu acuzațiile domnului Moflic Dumitru este adresa din data de 14.11.2012, prin care își retrage plângerea din procesul aflat pe rol. Decizia mea în această campanie a fost «Onoare până la capăt». În privința alegerilor care s-au încheiat, am luat act de rezultatul alegerilor în ceea ce privește PDL, iar luni (n.r. - astăzi), voi lua o decizie în ceea ce privește cariera mea politică”, a spus primarul Nicolae Anghel, care este și prim-vicepreședinte al Organizației Județene a PDL Constanța.