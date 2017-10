Primarul din Adamclisi, proiecte într-un an cât alţii în două mandate

Primarul din Adamclisi, proiecte într-un an cât alții în două mandate

La aproape un an de când a fost ales primar al comunei Adamclisi, Anton Burcea a reușit să dovedească că îl preocupă modernizarea localității. Unele proiecte începute mai au puțin și sunt finalizate, altele sunt în curs de soluționare. Mai mult, consătenii săi au înțeles că edilul este un bun gospodar dar și un bun manager. Pe lângă proiectele de interes pentru comună, primarul Anton Burcea a reușit să aducă liniștea în Primăria Adamclisi unde, o bună perioadă de timp, a existat o atmosferă nu tocmai propice condițiilor de lucru în instituție. Edilul a reușit astfel să refacă relațiile cu instituțiile publice din localitate, școală, biserică, poliție. Extinderea și renovarea sediului Primăriei a fost unul din proiectele pe care edilul a reușit să-l ducă la bun sfârșit cu fonduri din bugetul local. Mai mult, lucrările au cuprins diverse lucrări de modernizare, printre care schimbarea pardoselilor și a geamurilor cu termopane noi. Pe de altă parte, în clădirea extinsă va exista o cameră specială pentru arhiva instituției, iar în scurt timp, în fața Primăriei din Adamclisi se va amenaja și o parcare. De departe, unul din cele mai importante proiecte pentru comună, pe care alți primari nu au reușit să-l realizeze nici după două mandate, este cel prin care se va construi o bază sportivă la intersecția străzii Monumen-tului cu strada Decebal. Baza multifuncțională ce va fi ridicată aici va cuprinde un teren de fotbal de dimensiuni minime, 105 x 68 m, cu suprafața de joc din gazon natural, o pistă de sărituri în lungime, de dimensiuni reduse (35 m lungime și 1,22 m lățime), și alta de atletism, cu două culoare de alergare, cu o lungime de 100 de metri și lățimea de 2,44 m. Totodată, baza va dispune de vestiare, tribune și împrejmuire cu gard metalic. „Construirea unei baze sportive era necesară deoarece ea va permite revigorarea activităților sportive și atragerea tinerilor spre astfel de activități. În acest fel, tinerii își vor petrece timpul liber în mod plăcut și sănătos”, a declarat primarul Anton Burcea. El a mai precizat că are în vedere organizarea mai multor activități și competiții educativ-sportive în care să atragă elevii din unitățile de învățământ ale comunei, dar și tinerii care doresc să facă sport. „Până la definitivarea bazei sportive, acest proiect va reprezenta pentru comunitatea noastră o sursă de noi locuri de muncă. De asemenea, și după finalizare va fi nevoie de câțiva angajați care să se ocupe de întreținerea ei”, a mai explicat edilul Anton Burcea. Pe de altă parte, construirea unui parc eolian în comună este ca o mană cerească pentru locuitori. „Se va construi un parc eolian cu 170 de turbine pe o suprafață de 42 de hectare. În momentul de față, s-au încheiat contracte cu proprietarii de terenuri iar proiectul este în faza de obținere de avize. Această lucrare va aduce locuri de muncă, cei cu terenuri vor avea venituri suplimentare iar bugetul Primăriei va crește. În toamnă s-ar putea elibera autorizația de construcție”, a afirmat primarul Anton Burcea Rețea de apă în satul Abrud Un alt obiectiv dus la bun sfârșit și care era dorit de mulți locuitori este cel prin care pășunea a fost dată în folosința crescătorilor de animale. „Crescătorii de animale vor plăti o sumă modică pentru dreptul de a-și paște animalele pe pășunea comunală, mai exact câte 27 lei/ha anual, la aceasta adăugându-se și impozitul pe teren”, a spus primarul. Printre proiectele pe care primarul comunei Adamclisi le are în planurile sale, pentru acest an, este cel care privește construirea unei instalații de biogaz și a unei turbine eoliene care să deservească instituțiile publice din localitate. Acest proiect se află depus la Ministerul Economiei și se află deja în curs de evaluare. În altă ordine de idei, una din problemele care îl frământă pe primarul Anton Burcea și pe care dorește să o rezolve cât mai rapid posibil, este faptul că, în satul Abrud, în momentul de față, nu există o rețea de apă, iar oamenii din sat se alimentează cu apă de la cișmea. În acest sens, el a depus la Agenția Fondului de Mediu un proiect pentru introducerea rețelei de apă potabilă și așteaptă răspunsul și, eventual, finanțarea proiectului. Și în satul Hațeg edilul dorește să reabiliteze fântânile pentru a le asigura oamenilor surse de apă. Apoi, pentru satul Urluia, primarul Anton Burcea vrea să finalizeze lucrările la Căminul Cultural care au început de vreo cinci-șase ani, însă clădirea a rămas tot la stadiul de fundație. Un alt proiect este cel de modernizare a drumurilor agricole din comună. Este vorba despre un proiect pe Măsura 125 privind îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii. Acest proiect presupune reabilitarea unor drumuri agricole, în toată comuna și în satele învecinate, astfel să se poată evita circulația tractoarelor și mașinilor agricole, pe șoseaua națională. Un alt proiect a fost depus la Ministerul Dezvoltării și privește asfaltarea a 10 kilometri de drumuri din interiorul comunei, respectiv, 7 kilometri în satul Abrud și 2,7 kilometri în satul Zorile. Totodată, primarul Burcea a mai depus un proiect privind canalizarea și stația de epurare din localitatea Adamclisi. De la toate ministerele unde a depus aceste proiecte, edilul speră să obțină răspunsuri favorabile și finanțare pentru a duce la bun sfârșit toate cele propuse pentru a veni în folosul cetățenilor care i-au acordat votul de încredere.