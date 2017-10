Primarul Delicoti mai vrea un mandat la Primăria Poarta Albă

2

nu judecati dupa primul impuls

"saracul din Galesu" aveai de toate, iti lipsea tablita...ce sa-ti spun...care crezi tu ca ar fii solutii pt amaratii din Galesu, sa ii ia acasa la el...ce vreti voi de la un primar, ca aveti tot timpul nemultumiri, v-ati pus problema ce ati fi facut voi in locul unui primar?poti privi din alt unghi pista de biciclisti, poate fi o alee, un trotuar.....vreti standarde europene, dar cand va vorbeste omul in termeni elaborati, va uitati stramb, ca ce-o fi aia si la ce ne trebuie...asta e gandirea voastra, limitata....da-ti-i omului ragaz sa va demonstreze ca face tot ceea ce promite.Tu, cel care ai scris comentariul acesta, ce ai facut in ultimii 4 ani pentru familia ta, ma refer la realizari importante, nu la painea zilnica....?Erai oare multumit daca punea doar tablita de la intrare?Du-te si spunei, nu cred ca o sa te refuze, dar daca vorbiti pe la spate, nu va va stii pasurile niciodata...