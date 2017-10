Primarul Decebal Făgădău: "Parcul Arheologic este blestemul meu"

6

DNA C-ta= ZERO REZULTATE

Sa nu uitam sa-i facem o cere publica LCK , ca dupa ce termina cu "cartitele" lui Dragnea din DNA Bucuresti, sa inceapa curatenia si la DNA C-ta. Cate dosare de coruptie din administratia publica au instrumentat domnii procurori de la DNA C-ta?ZERO!De ce nu se autosesizeaza procurorii DNA C-ta in legatura cu aceste cazuri : Parcul Arheologic sau Cazino C-ta?Poate domn procuror sef al DNA C-ta asteapta ca celebrul Cazino sa se prabuseasca.Doamna Carmen Mocanu, poate aveti amabilitatea sa-l intrebati pe domn procuror sef al DNA C-ta care sunt rezultatele de pana acum in lupta cu marea coruptie.Aici ma refer la mafiotii care au jefuit si ruinat orasul, nu la gainarii de genul spagilor luate de catre un medic rezident sau un amarat de profesor. Poate ne explica domn procuror sef al DNA C-ta cum sta treaba cu aceste licitatii nereusite pe bani europeni ,dar foarte reusite pe bani publici.Sa ne explice acest non-combat al procurorilor constanteni.Sunt cumva in greva?OK,atunci sa-si puna banderole si sa iasa in strada , daca cumva drepturile lor au fost lezate.Daca nu, atunci ce sa credem , ca lucreaza cu juma de norma pe la firmele interlopilor politici ai Constantei? PS.Nu cred ca domn procuror sef al DNA C-ta, nu a inteles mesajul clar transmis de catre presedintele Romaniei impreuna cu reprezentantii UE si USA in legatura cu lupta impotriva coruptiei.Daca nu a inteles , atunci sa demisioneze si sa se apuce naibi de alte job-uri.Sa vanda pepeni de Dabuleni in piata,ca tot suntem in plin sezon, decat sa mai lucreze in domeniul justitiei.