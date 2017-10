Primarul de la Mangalia, Cristian Radu, s-a înscris în PNL

Liberalii din Constanța s-au reunit, azi, la complexul Melody din Mamaia, pentru petrecerea de sfârșit de an. În cadrul întâlnirii, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, a făcut public faptul că primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, s-a înscris în PNL."Dragi prieteni,Astăzi am luat o decizie importantă pentru mine și pentru viitorul meu, în spațiul public. Am făcut pasul în politică. M-am înscris în Partidul Național Liberal. Nu mi-a fost foarte greu să iau o asemenea decizie, întrucât m-am regăsit întotdeauna în valorile și principiile liberalismului. În același timp, modelul meu de primar este al celui care până de curând a fost edilul Sibiului și liderul PNL, actualul președinte al României, domnul Klaus Iohannis. De asemenea, nu voi uita niciodată că PNL m-a susținut în alegerile din 2012, când am candidat ca independent la Primăria Mangalia. Până acum nu am mai făcut politică, dar de fiecare dată am spus că dacă la un moment dat voi face acest pas, va fi în PNL. Iată că astăzi s-a întâmplat și vreau să punctez faptul că nu m-am înscris în partidul aflat la putere, ci în acela care cred eu că mă reprezintă și pe care îl pot reprezenta, cu demnitate. Am avut toate motivele să aleg PNL și niciun motiv să aleg altfel. Am convingerea că drumul noului Partid Național Liberal, așa cum a fost el trasat de domnul președinte Klaus Iohannis, va fi unul drept, corect și în concordanță cu nevoile și așteptările românilor. Personal, sunt nou intrat în politică și cred cu tărie că o nouă generație de politicieni va putea schimba percepția opiniei publice despre clasa politică, în general.", a explicat pe Faceboo, Cristian Radu.