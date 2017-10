Primarul Cristian Radu vrea statut de staţiune balneară pentru Mangalia

1

Statutul adevarat

Neoficial dar adevarat,Mangalia are un statut de oras foarte sarac si trist. Oamenii zambesc fortat,nu au incredere unii in altii si nici nu prea au motive sa aiba. Somajul a nimicit sperantele oamenilor iar cei care lucreaza sunt platiti simbolic.Chiar si cei angajati in mult prea laudatul santier corean nu sunt platiti pe masura efortului si stresului,al regimului de slugi. E nevoie de investitii masive pentru a se crea o piata a muncii adevarata si ar fi suficient potential uman pregatit sa munceasca in diverse domenii.Sa se atraga investitori seriosi si sa se ia in vedere faptul ca turismul nu da de mancare in tot timpul anului,iar atunci cand o face,nu toti castiga din asta,iar cei care castiga nu sunt lucratorii prost platiti, ci doar patronii si actionarii.Cata vreme Mangalia nu va sta bine ca oras in sine,nu va putea fi atractiv nici ca statiune turistica! Cam cati turisti atrage un oras trist,in care omul in loc sa se destinda se simte chiar stingher ?