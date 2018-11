Primarul Cristian Radu: "Stațiunea Saturn va fi modernizată cu bani europeni"

Primăria Mangalia a organizat, ieri, evenimentul de lansare a proiectului „Dezvoltare turistică în stațiunea Saturn”, finanțat din fonduri europene. Prezentarea proiectului a fost susținută de primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, alături de viceprimarul orașului, Dragoș Angelescu, și managerul de proiect, Dan Ciprian Popa.Cei prezenți la eveniment au fost informați cu privire la proiectul tehnic de reabilitare a stațiunii Saturn, cu scopul creșterii numărului de turiști și punerii în valoare a întregii zone de sud a litoralului românesc al Mării Negre. Astfel, vor fi reabilitate trotuarele și asfaltate drumurile, se va amplasa mobilier urban modern, se vor amenaja spațiile verzi și se va reface rețeaua de iluminat public a străzilor propuse pentru reabilitare, respectiv: Lavrion, Greenport, Henny Ignatie, Corneliu Coposu.„Am depus acest proiect încă din toamna anului 2016. După aproape doi ani de analize și evaluări, am semnat contractul de finanțare în vara acestui an. Acum, suntem în perioada de licitație și sperăm ca la începutul anului viitor să intrăm cu lucrările în teren”, a explicat edilul Cristian Radu.Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 20 de milioane de lei. După modernizare, stațiunea Saturn va avea panouri de informare, cu led, stații de autobuz, totemuri de semnalizare, piste și stații de biciclete, alimentate cu energie solară. Totodată, în stațiunea Saturn vor exista panouri electronice de informare, amplasate în cele trei intersecții (strada Lavrion cu străzile Henny Ignatie și Corneliu Coposu, strada Henny Ignatie cu strada Greenport și strada Greenport cu strada Lavrion), cu gestionarea online a conținutului afișat.În altă ordine de idei, primarul Mangaliei a precizat că sunt depuse și alte proiecte de modernizare, cu fonduri UE.„Ne bucurăm că am deschis seria reabilitării stațiunilor din zona de sud a litoralului. Până la sfârșitul acestui an, vom semna alte contracte cu finanțare UE, pentru modernizarea stațiunii Neptun-Olimp, dar și a falezei Mangalia-Saturn”, a precizat primarul Cristian Radu.Pe lângă aceste proiecte, Primăria Mangalia se află în faza de precontractare cu alte obiective de investiții, respectiv: reabilitarea Bisericii „Sf. Gheorghe” (monument istoric), modernizarea Pieței Republicii sau asfaltarea unui număr de 17 străzi din oraș, toate acestea cu fonduri UE.