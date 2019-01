Primarul Cristian Radu: „Locurile de joacă din Mangalia nu aveau documente legale de 20 de ani”





Conform procedurilor legale, după adoptarea proiectelor de către consilieri, urmează ca documentația să fie supusă procedurii de achiziție, iar ulterior se va intra cu lucrările în teren, cel mai târziu, în primăvara acestui an.



„De mai mult timp, lucrăm la aceste amenajări peisagistice, însă procedura a fost sinuoasă, deoarece am constatat că, de mai bine de 20 de ani, locurile de joacă nu aveau documente legale. În plus, deveniseră un pericol pentru copii, fiind în stare avansată de degradare. De aceea, am luat decizia să le dezafectăm și să amenajăm altele, noi și moderne, pentru copiii orașului”, a explicat primarul Mangaliei, Cristian Radu.





El a mai precizat că aceeași situație s-a regăsit și la nivelul documentațiilor cadastrale ale străzilor din localitate, acestea neputând fi modernizate pe bani europeni, în lipsa acestor documente.





Consilierii locali din Mangalia au aprobat, recent, într-o ședință ordinară, înființarea unor locuri de joacă și spații de recreere, în mai multe cartiere ale orașului. Potrivit documentațiilor tehnice, vor fi reamenajate din punct de vedere peisagistic, mai multe cartiere ale Mangaliei, care vor fi prevăzute cu locuri de agrement, spații de joacă, mobilier urban și spații verzi. Astfel, în parcul din apropierea Sanatoriului Balnear, va fi înființat un loc de joacă, dotat cu elemente speciale, realizate din materiale durabile și sigure pentru copii. Tot aici, vor fi amplasate bănci, coșuri de gunoi și alte piese de mobilier urban, vor fi create alei pietonale și vor fi montate rulouri de gazon, iar iluminatul va fi modernizat. Un alt spațiu de joacă amenajat corespunzător va exista în parcul „Diana”, iar alte locuri de agrement, în mai multe zone ale orașului, respectiv: Bulevardul Callatis, strada Pictor Tonitza, Oituz, Ștefan cel Mare, Rozelor, dar și în stațiunea Neptun, strada Plopilor.