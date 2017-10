Primarul Cristian Radu a alergat la triathlonul de la Olimp

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a participat pentru al treilea an consecutiv la competiția de triathlon desfășurată sâmbătă în stațiunea Olimp. La startul ediției din acest an s-au înscris aproximativ 400 de sportivi veniți special din mai multe zone ale țării pentru fi prezenți la „No Stress Triathlon”. Probele competiției s-au dovedit a fi destul de dificile, proba de înot fiind înlocuită de ture suplimentare de alergare, din cauza condițiilor meteo. Toți participanții la concurs au parcurs traseele stabilite de organizatori, ajungând la linia de sosire fără incidente.„La ediția din acest an a fost ceva mai greu, deoarece vremea nu a fost tocmai prielnică, iar vântul puternic ne-a încetinit puțin viteza. Cu toate acestea, mă bucur că am avut prilejul să particip la un asemenea maraton sportiv și îi invit, cu această ocazie, pe toți pasionații de sport să vină să facă mișcare alături de noi și la edițiile viitoare”, a declarat primarul Cristian Radu.La competiția de la Olimp au participat sportivi profesioniști precum: multiplul campion național la duatlon și triathlon la proba olimpică, Ciprian Bălănescu, Sorin Boriceanu, fost campion național în 2012, Alex Ciocan, cel mai bun ciclist al țării, și Daniel Atilla, multiplu medaliat la concursurile de profil, precum și alți sportivi amatori.În aceeași zi, de la ora 16.00, s-a desfășurat competiția Junior Aquathlon 2015, eveniment adresat copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani. Seria de concursuri s-a încheiat, duminică, cu No Stress Triathlon Olimp Off Road.