Primarul Cristian Cîrjaliu se îndreaptă spre al doilea mandat

Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a intrat oficial în lupta electorală, sâmbătă, când a organizat evenimentul de lansare a candidaturii pentru un nou mandat. Deși, inițial, evenimentul era programat să aibă loc pe stadionul din localitate, ploaia i-a dat planurile peste cap, dar edilul a găsit, imediat, o soluție de moment. Așa se face că tot evenimentul s-a mutat la Casa de Cultură din localitate, care a fost neîncăpătoare pentru locuitorii veniți să-și susțină primarul. În deschidere, pe scenă a urcat Andreea Bălan, care a susținut un concert, cei prezenți fiind entuziasmați că primarul lor le-a adus în localitate o artistă așa renumită. Considerat unul dintre cei mai harnici primari din județul Constanța, deoarece a realizat mai multe decât a promis în campania electorală din 2008, nici nu este de mirare că primarul Cîrjaliu stă foarte bine în sondajele locale care îl dau câștigător pentru al doilea mandat. În discursul susținut, sâmbătă, în fața localnicilor, Cristian Cîrjaliu nu s-a lăudat cu realizarea proiectelor sale, ci a cerut doar acordarea votului pe 10 iunie pentru a duce mai departe munca începută. „Tot ceea ce am făcut am considerat că este o obligație față de cei care au avut încredere în mine, iar acum patru ani m-au votat. Nu vreau să vorbesc prea mult, lucrurile realizate în localitate se văd cu ochiul liber. În urmă cu patru ani, în acest loc unde ne aflăm astăzi erau bălării. Astăzi, există o Casă de Cultură. În acești ani, am construit, avem patru grădinițe, două finalizate și două în lucru și știți că acestea nu sunt singurele obiective realizate. În acești ani, nu am stat degeaba, chiar dacă Guvernul de la București nu ne-a fost alături, noi am reușit să realizăm aceste lucruri cu ajutorul Consiliului Județean Constanța.Alături de dumneavoastră am reușit, în patru ani, la Primăria Agigea, să construim împreună viitorul nostru și al copiilor noștri. Împreună am dovedit încă o dată că faptele sunt mai puternice decât vorbele. Cu strategii clare, cu muncă, proiectele pe care le-am propus în 2008 au devenit realitate. Am reușit să implementăm proiecte locale și am accesat bani europeni nerambursabili, lucru realizat și cu ajutorul dumneavoastră, prin votul acordat în 2008", a spus Cristian Cîrjaliu. Pe lângă localnici, la evenimentul de lansare a can-didaturii, alături de primarul Cîrjaliu au fost prezenți și consilierii locali și cei județeni, precum și cei din conducerea PSD Con-stanța. Totodată, au ținutsă-i fie aproape mai mulți primari din județ, dar și parlamentarii Eduard Martin, Nicolae Moga și Alexandru Mazăre, care au ținut câte-un discurs în care au îndemnat oamenii să-i mai acorde un mandat la primărie actualului edil Cristian Maricel Cîrjaliu și consilierilor PSD.