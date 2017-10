Primarul Cristian Cîrjaliu nu este de acord cu închiderea podului de la Agigea

Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, este nemulțumit de decizia luată de Prefectura Constanța, în urma căreia podul de la Agigea ar urma să fie închis în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie și a convocat, de urgență, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Agigea. Una dintre probleme vizează transportul elevilor din ciclul primar, inclusiv clasa zero, pe ruta Lazu-Agigea și retur.Primarul Cristian Cîrjaliu a spus că acest lucru reprezintă o mare problemă deoarece copiii au vârste foarte mici și nu pot traversa podul pe jos, în siguranță, deoarece întreruperea se va face pe termen lung și va interveni și răcirea vremii.Închiderea podului ar afecta și transportul elevilor claselor I-VIII, pe ruta Lazu-Agigea și retur, transport care se face cu microbuzele primăriei, serviciul fiind asigurat de SC AgigeaServ Util SRL, unde asociat unic este Consiliul Local Agigea.„Și transportul efectuat de Primăria Agigea prin societatea Consiliului Local pentru persoanele defavorizate, elevi în clasele IX-XII și studenți, toți locuitori ai comunei Agigea ar fi afectat de închiderea podului. Efectuarea acestui transport pe rute ocolitoare ar aduce grave prejudicii la bugetul local, acest lucru fiind imposibil de realizat, rutele ocolitoare de aproximativ 120 km/ cursă tur-retur, neputând fi suportate de bugetul local, singura soluție fiind desființarea acestui serviciu creat pentru ajutorarea cetățenilor defavorizați ca și măsură socială, lucru care ar duce la perturbarea gravă a relației cetățean-autoritate publică locală, comuna Agigea”, a spus primarul Cristian Cîrjaliu.El a mai precizat că, în cadrul întâlnirii s-a luat în discuție și situația referitoare la aprovizionarea cu alimente și combustibil către creșă, grădiniță, școală, centrul de zi și centrul de plasament Delfinul. Și în acest caz, primarul Cristian Cîrjaliu a spus că vor fi probleme deoarece aprovizionarea va fi afectată de măsura închiderii podului deoarece distanțele ocolitoare sunt foarte mari, mai exact, se preconizează ca și rută de acces o ocolire de aproximativ 80 de kilometri, iar alimentele trebuie aduse la instituțiile respective în stare proaspătă.„Realizarea ridicării gunoiului menajer din satul Lazu va fi foarte greu de realizat datorită distanței pe care mașina de gunoi va trebui să o efectueze. Tot în ceea ce privește salubrizarea, administrația publică locală efectuează printr-un serviciu regulat vidanjarea gospodăriilor din Agigea, iar punctul de colectare este situat la Poarta 6 din Portul Constanța”, a mai spus primarul Cristian Cîrjaliu.Pe de altă parte, și serviciul de ordine și siguranță publică efectuat de poliția locală din Agigea va fi imposibil de efectuat deoarece acesta nu deține autorizație de trecere a podului, precum în cazul apelului de urgență 112.La finalul discuțiilor din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Agigea s-a ajuns la concluzia că singurele soluții posibile ce pot fi adoptate țin de accesul neîngrădit al mașinilor ce deservesc comuna Agigea, la traversarea podului atunci când situația o impune.În altă ordine de idei, în cursul zilei de ieri, primarul Cristian Cârjaliu s-a dus la Prefectura Constanța unde știa că prefectul Eugen Bola se întâlnea cu alți reprezentanți ai instituțiilor ce vizează închiderea podului de la Agigea, însă prefectul nu a dorit să audă opinia sa.„Am vrut să-mi spun opinia cu privire la închiderea podului dar nu am fost lăsat. Poate aveam o soluție bună dar nu am fost lăsat să vorbesc, așa că am plecat. Prefectul trebuie să înțeleagă că primăriile nu sunt subordonate prefecturii. Între prefect și primari trebuie să existe o relație de colaborare. Sper să se înțeleagă acest lucru”, a spus Cristian Cârjaliu.Din câte se pare, prefectul județului Constanța a înțeles că, cel mai bine este să asculte și opiniile primarilor localităților afectate de închiderea podului de la Agigea, motiv pentru care, în cursul zilei de astăzi, la ora 11.00, i-a convocat la Prefectura Constanța la o întâlnire pe această temă.