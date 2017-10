Primarul comunei Peştera nu exclude „divorţul“ de PSD

Primarul comunei Peștera nu exclude „divorțul“ de PSD

Primarul comunei constănțene Peștera, social-democratul Valentin Vrabie, e dispus să susțină, în campania electorală pentru prezidențiale, „orice partid va acorda sprijin comunității locale” pe care el o conduce. Potrivit unor surse din interiorul PD-L Constanța, gospodarul șef ar fi dispus chiar să debarce din barca PSD-ului pentru a se reorienta în direcția democrat-liberalilor. Valentin Vrabie nu a contrazis categoric informația vehiculată, dar a subliniat că orice măsură va lua va fi în sprijinul comunității locale și că el, în calitate de primar, face administrație, nu politică. „Voi susține orice partid care va ajuta localitatea pentru că sunt dator față de oameni. Nu voi avea sentimente pentru niciun partid, voi fi, însă, pragmatic. Voi face astfel încât să dau voturi celui care mă ajută”, a explicat primarul PSD Valentin Vrabie. Recunoscând fără ezitare că e supărat pe partidul pe listele căruia a candidat pentru mandatul de șef al administrației publice din Peștera și, mai cu seamă, pe vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristian Darie, Vrabie a ținut să precizeze că motivele care l-au determinat să abordeze o astfel de atitudine sunt totalul dezinteres al PSD față de localitatea sa și, în plus, faptul că ar deranja liderii județeni ai partidului. Astfel, Vrabie a declarat că, de când a ieșit primar, cu 93% din voturile exprimate, PSD nu ar fi călcat deloc prin localitate și că, de asemenea, nici nu a facilitat direcționarea de fonduri spre comuna Peștera. „Am fost ales cu 93% din voturi, ceea ce a contat pentru Consiliul Județean, pentru președintele CJC. Dar înapoi nu s-a întors nimic. Probabil s-a schimbat lista și primesc invers proporțional: dacă ai rezultate, nu primești nimic”, a explicat gospodarul șef. Vrabie a menționat și că, în opinia sa, nu datorează nimic partidului, chiar din contră, partidul i-ar fi dator lui. „Dacă mă exclud e treaba lor” Cât despre supărarea sa pe mai marii PSD, Valentin Vrabie a ținut să atragă atenția că în interiorul partidului său „nu se stimulează performanța”: „Cu cât ești mai aplecat, cu cât pupi mai mult mâna cuiva, cu atât ești mai apreciat. Dar eu nu fac asta și probabil că devin incomod. Nu sunt pe placul unora de la județ, și anume al domnului Darie, care mă vorbește urât peste tot”. Primarul comunei nu s-a arătat, însă, speriat de posibilitatea excluderii sale din partid: „Dacă mă exclud, e treaba lor”. Cu toate acestea, însă, Vrabie nu ia în calcul nici demisia din PSD și asta, susține el, nu pentru că s-ar teme de pierderea mandatului de primar, ci pentru că din punctul său de vedere „nu poți lăsa localitatea, pe timp de criză, fără primar, până la organizarea de noi alegeri”. „Sunt deschis oricărei formațiuni, repet, dar nu voi mai face ce am făcut la alegerile locale. Înainte să mi se ceară sprijinul, aștept să mi se ofere”, a mai afirmat gospodarul șef al comunei Peștera. Nu în ultimul rând, Vrabie a atras atenția asupra nevoii de fonduri pentru comunitatea pe care o conduce și în numele căreia va fi tranșată și problema apartenenței sale politice. Reamintim că supărarea lui Valentin Vrabie pe propriul partid s-a concretizat și prin demisia sa, în vara acestui an, din funcția de președinte interimar al Organizației PSD Medgidia.