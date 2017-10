Primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea: „După trei luni, în sfârşit, pot să spun că mă simt puţin mai relaxat“

Primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea: „După trei luni, în sfârșit, pot să spun că mă simt puțin mai relaxat“

Chiar dacă banii nu au ajuns încă în cont, primarul Anton Burcea a început deja lucrările de reparare a străzilor din comuna Adamclisi. Ba chiar, una dintre cele mai afectate străzi, „Viilor”, care fusese avariată în proporție de 70% pe o lungime de aproximativ 980 m, deoarece scurgerile puternice de apă pe suprafața drumului au îndepărtat stratul de piatră și au format ravene cu adâncime cuprinsă între 10-30 de centimetri, a fost deja reparată. Iar lucrurile nu se vor opri aici, deoarece, încă de ieri, s-au început lucrările de reparare pe o altă stradă din Adamclisi.„Urmare a ploilor care au avut loc în cursul zilei de 19 iunie, o serie de locuințe și anexe gospodărești din localitatea Zorile, precum și o serie de străzi din localitățile Zorile, Urluia și Adamclisi au fost afectate. De atunci, după trei luni, în sfârșit, pot să spun că mă simt puțin mai relaxat. Nu-mi dădea pace situația creată din cauza inundațiilor și este foarte greu atunci când nu ai nici bani cu care să poți repara stricăciunile. Mă bucur că ne-au fost alocate fonduri pentru reparații, banii nu au ajuns încă în cont, dar noi am început deja lucrările”, a declarat, ieri, primarul Anton Burcea.El a mai adăugat că a început deja lucrul deoarece, datorită străzilor, nici producătorii agricoli nu puteau ajunge la terenurile agricole cu utilaje și mijloace de transport pentru cereale.În altă ordine de idei, recent, primarul Anton Burcea a trecut de la PDL la PSD, „cârcotașii” spunând că acesta ar fi și motivul pentru care a primit ceva bani pentru comună la alocarea de fonduri făcută de Consiliul Județean Constanța. Întrebat dacă după ce a părăsit PDL-ul simte că a primit mai mult ajutor de la autorități, primarul Anton Burcea a spus că singurul său interes este bunăstarea locuitorilor din comună, acesta fiind principalul motiv pentru care a trecut la PSD. „Am fost foarte bine primit la PSD. Nu m-a obligat nimeni să mă duc la ei, nu m-a forțat nimeni să plec din PDL, însă eu așa am crezut că este mai bine pentru comunitate. Cred că am făcut un lucru bun, un lucru în interesul locuitorilor pe care eu îi reprezint și care mi-au acordat votul de încredere. După cum vă spuneam, după trei luni de la inundații, acum mă simt și eu mai relaxat, pentru că până acum am stat numai și numai cu gândul cum să fac să repar pagubele lăsate de inundații”, a mai declarat primarul Anton Burcea.