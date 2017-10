Primarul Claudiu Tusac menţine embargoul pe informaţiile de interes public

Primarul Claudiu Tusac menține embargoul pe informațiile de interes public

Primarul Mihai Claudiu Tusac s-a întâlnit ieri cu reprezentanții societăților din Mangalia și din stațiuni care dețin magazine de tip alimentar, întrunire la care, din nou, accesul presei a fost restricționat. Potrivit unuia dintre participanți, care este și consilier local, Sorin Andrei (PNL), Tusac i-a convocat pe agenții economici pentru a dezbate posibilitatea stabilirii unor interdicții pentru acest tip de magazine. Sorin Andrei a precizat că inițiativa primarului are la bază una dintre nemulțumirile manifestate de către patronii de hoteluri și de restaurante, în cadrul unei întâlniri anterioare cu edilul. Atunci, ei s-au plâns de faptul că turiștii preferă alimentarele în detrimentul serviciilor oferite de către hoteluri și restaurante. Liberalul a ținut să precizeze că, ieri, nu au fost prezenți decât agenții economici care dețin magazine de tip alimentar, măsura fiind respinsă de către participanți, ei urmând să își desfășoare activitatea fără restricții. Sorin Andrei a menționat faptul că astfel de interdicții ar fi putut încălca legea 31/1990 privind societățile comerciale. Deși dezbaterea era de interes public și puteau participa reprezentanții tuturor instituțiilor de presă, numai câțiva jurnaliști au avut acces la întâlnire. Așa cum a recunoscut și Sorin Andrei, „a fost păcat că nu a fost toată presa în sală întrucât a fost o ședință care a decurs normal”. „Nu intrați în sală!” Dar așa cu ne-a obișnuit primarul Tusac, acțiunile sunt publice numai pentru o parte dintre reprezentanții mass-media. Angajații Primăriei au blocat, din nou, accesul ziariștilor „Cuget liber” în sediul Casei de Cultură. Cu aceeași atitudine glacială cu care suntem primiți de obicei, ieri după-amiază, am fost întâmpinați de cea care s-a recomandat drept o „angajată a Primăriei”. Este vorba de Teodora Pușcașu, cea care semnează comunicatele de presă ale instituției. „Astăzi intră doar presa acreditată. Eu nu vă mai spun nimic. Vă rog frumos să părăsiți sala. Dacă aveți ceva de comentat, îl întrebați pe domnul primar. Eu îl am ca șef pe domnul primar. Deci nu intrați în sală! Clar!”, ne-a expediat ea. Trebuie menționat faptul că, pe site-ul său, Primăria nu a publicat nici un anunț și nici un fel de informații legate de modalitățile de acreditare pentru acest eveniment. În plus, instituția nu a informat și nici nu a înștiințat ziarul „Cuget liber” des-pre această întrunire PUBLICĂ. Reprezentanții „Cuget liber” au aflat de eveniment din surse proprii. Reamintim că, potrivit legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art. 18, alin. (1), „autoritățile publice au obligația să acorde fără discriminare acreditare ziariștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă”. Printre exclușii de la întrunire s-a numărat și consilierul democrat-liberal, Paul Foleanu, care a fost și el dat afară chiar de către primar întrucât (surpriză!) consilierii locali nu aveau acces la întrunire. Contactat telefonic, Mihai Claudiu Tusac nu a răspuns (pe niciunul dintre cele trei numere de mobil!) apelurilor venite din partea reprezentanților ziarului „Cuget liber”.