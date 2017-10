Primarul care nu ştie cum arată opoziţia

Primarul care nu știe cum arată opoziția

Aflat la primul mandat la Primăria comunei Cobadin, edilul Cristian Telehoi (PSD) a reușit să demon-streze că își ține promisiunile făcute în campania electorală. El a reușit să realizeze, într-un timp în care banii au fost puțini, foarte multe lu-cruri pentru cetățenii localității. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Li-ber”, primarul a vorbit despre realizările sale și planurile de viitor, dar și despre problemele cu care se confruntă.- A trecut mai mult de jumă-tate din acest mandat. Cât din ceea ce v-ați propus ați reușit să faceți? - Deși nu aveam mari speranțe, pentru că banii au fost puțini, după trei ani am reușit să fac cam 70% din ceea ce mi-am propus atunci când am preluat mandatul de primar. Desigur, totul a fost făcut cu ajutorul echipei din Consiliul Local. - Cum vă înțelegeți cu consilierii? - La noi nu contează culoarea politică, ci interesul cetățeanului. Eu am viceprimar de la PDL. În trei ani de zile, la noi, la Cobadin, toate proiectele de hotărâri au fost votate în unanimitate. Eu zic că asta demonstrează ceva. - Ce ați reușit să faceți pentru locuitorii comunei Cobadin?- Buna înțelegere ne-a ajutat ca la Cobadin să pietruim 14 km de străzi și să asfaltăm 2,2 km. Școala Romană și Grupul Școlar din Cobadin au fost reabilitate și s-a introdus serviciul de salubritate. De asemenea, am achiziționat un buldoexcavator și un tractor care ne asigură întreținerea domeniului public și privat, iar rețeaua de apă a fost extinsă. La Geamie s-a făcut o casă mortuară iar La Grupul Școlar s-a făcut un teren de sport foarte modern iar școlile și grădinițele au fost dotate cu calculatoare și Internet. Totodată, școlile și primăria beneficiază de sisteme de supraveghere video și alarmare. Mai mult, acum se lucrează la amena-jarea Oborului comunal iar în scurt timp, se va înființa Poliția Locală. - Dar pentru locuitorii satelor ce aparțin de comuna Cobadin?- Acesta a fost obiectivul principal la preluarea mandatului. Dacă prin Cobadin se mai făcuseră investiții, la sate nu exista mare lucru. De exemplu, în satul Conacu nu exista alimentare cu apă. S-a forat un puț, s-a realizat rețeaua și, la acest moment, rețeaua este funcțională și așteptăm să fie preluată de RAJA să o adminis-treze. Tot la Conacu s-a construit o grădiniță nouă. La Negrești, s-a reabilitat biserica. S-a reabilitat acoperișul, s-au schimbat ușile, ferestrele. Oamenii de aici au fost receptivi și, cu ajutorul lor, am reușit să montăm și o centrală termică. Tot aici, am construit o școală și o grădiniță nouă, iar Căminul Cultural a fost reabilitat. În cel de-al treilea sat, la Viișoara, s-a construit un imobil multifunc-țional pentru cabinete medicale, farmacie, frizerie, birou de poliție. Și aici s-a reabilitat grădinița și Căminul Cultural iar la casa paro-hială s-au construit grupuri sani-tare. Tot la Viișoara se lucrează la un magazin de combustibil. - Ce proiecte ați avut în plan dar nu s-au realizat?- Marele meu regret este cel privind construirea unor locuințe ANL. Totodată, doream să construim o sală de sport, aveam un proiect privind rețeaua de canalizare, reabilitarea centrului civic. Pentru toate acestea, am depus proiecte la București, însă nu am primit niciun răspuns și sunt tare dezamă-git pentru că nu se ține cont de comu-nitățile care chiar au nevoie de astfel de lucruri. - Intenționați să mai candidați pentru un nou mandat în 2012?- Sincer, să fiu, încă nu știu. Sunt cam dezamăgit de ceea ce se întâmplă, de felul cum se alocă banii pentru diverse proiecte. Sper să se schimbe ceva să fiu motivat să mai candidez. Vreau să plec cu fruntea sus, bucuros că am realizat ceea ce am promis. Nu sunt genul de primar care să mă mulțumesc să vin la birou, să mă uit pe geam cum este soarele sau cum plouă și să zic, treaba trece, leafa merge.