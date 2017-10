Primarul Ancuţa Belu, reconfirmat ca preşedinte la PNL Mihail Kogălniceanu

Primarul Ancuța Belu, reconfirmat ca președinte la PNL Mihail Kogălniceanu

Filiala Constanța a Partidului Național Liberal a continuat, în ultimele zile, seria Comitetelor de Coordonare Locale în organizațiile liberale din Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Rasova, Peștera și Aliman.Drept urmare, Comitetul de Coordonare Local al PNL Nicolae Bălcescu l-a desemnat în funcția de președinte pe viceprimarul Nicolae Ciocănete, în timp ce liberalii din Mihail Kogălniceanu au reconfirmat-o în funcția de președinte al organizației pe primarul Ancuța Belu. În urma centralizării voturilor, Biroul Politic Local al PNL Nicolae Bălcescu are un vicepreședinte, Evantia Albu, șapte membri și un trezorier, în timp ce BPL al PNL Mihail Kogălniceanu are trei vicepreședinți, respectiv, Toader Panainte, Lăcrămioara Emilia Bursuc și Costel Gachi, șapte membri și un trezorier.Totodată, Comitetul de Coordonare Local al PNL Rasova l-a reconfirmat pe Dorel Alexandru în funcția de președinte al organizației. Biroul Politic Local al PNL Rasova mai este format din doi vicepreședinți, Constantin Popescu și Angela Lojniță, nouă membri și un trezorier.De asemenea, liberalii din Aliman l-au reconfirmat președinte al organizației pe George Nicola, iar BPL îl are ca vicepreședinte pe Ionel Popa, cinci membri și un trezorier.De asemenea, în fruntea organizației PNL Peștera a fost reconfirmată Paraschiva Demirel Bobe. Nu în ultimul rând, Biroul Politic Local al PNL Peștera are un vicepreședinte în persoana Mariei Ardeleanu, patru membri și un trezorier.La ședințele Comitetelor de Coordonare Locale au participat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, deputații Bogdan Huțucă și Robert Boroianu, secretarul general al PNL Constanța, Septimiu Bourceanu, consilierii județeni Marian Crușoveanu și Baiazid Memiș, precum și secretarul Comisiei de Coordonare și Desfășurare a Alegerilor, Marilena Dragnea.