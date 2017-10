Primarul Ancuţa Belu, gazdă pentru formaţia muzicală a Armatei Americane

Primarul Ancuța Belu, gazdă pentru formația muzicală a Armatei Americane

Astăzi, de la ora 18.00, primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuta Daniela Belu, Consiliul Local Mihail Kogalniceanu și Baza Militara NATO de la Mihail Kogălniceanu vă invită la - CONCERT DE FANFARĂ- susținut de FORMAȚIA MUZICALĂ A ARMATEI AMERICANE. Evenimentul va avea loc în Parcul Central din localitatea Mihail Kogălniceanu.Fanfara Militară KAISER este un ansamblu muzical cu tradiție – de tipul orchestrei simfonice, prestațiile muzicale ale fanfarei incluzând adesea interpretări care ies din sfera muzicală de specialitate a ansamblului, membrii fanfarei interpretând o varietate de muzici, printre care se numără muzica clasică, marșurile militare și interpretări instrumentale ale unor piese bine cunoscute cum ar fi:- Krypton Fanfare - John Williams- Robin Hood - Michael Kamen- Nessun Dorma - Puccini- Two Celtic Reels - Traditional- Waltz from Suite for Jazz Orchestra - Shostakovich- Amazing Grace - Traditional- Girl With the Flaxen Hair - Debussy- You Give Love a Bad Name - Bon Jovi- Gabriel's Oboe - Morricone- Sweet Child of Mine - Guns and RosesFORMAȚIA MUZICALĂ A ARMATEI AMERICANE a concertat în România în anul 2012, în București. Acum vor susține spectacole în București, Brașov și Mihail Kogălniceanu.