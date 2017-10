Primarul Ancuţa Belu a inaugurat noul after-school din Mihail Kogălniceanu

Primarul Ancuța Belu a inaugurat noul after-school din Mihail Kogălniceanu

Dorința mai multor părinți din una dintre comunele din județul Constanța a devenit, de ieri, realitate, după ce primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, a inaugurat noul centru de zi: after-school.Alături de șefa administrației locale, la eveniment au fost prezenți consilieri locali, părinți, copii, cadre didactice, dar și un grup de americani de la Baza Militară din Mihail Kogălniceanu. Acțiunea a început cu sfințirea noii instituții, de preoți din comună și a continuat cu prezentarea sălilor din after-school.Așa cum era de așteptat, cei mai fericiți au fost copiii, dar și părinții, care nu vor mai avea, de acum încolo, grija că nu au cu cine-i lăsa pe cei mici după ce termină programul școlar.„Mă bucur enorm că am scăpat de o grijă. Merg la serviciu și nu aveam cu cine să-l las pe băiat când termina orele. Acum, știu că voi putea sta liniștită, că o să aibă un program organizat și după terminarea orelor”, a spus una dintre mămicile prezente la inaugurare.Și primarul comunei, Ancuța Belu, s-a arătat foarte încântată că acest proiect s-a finalizat.„Sunt foarte fericită că am reușit să duc la bun sfârșit acest obiectiv. Cu toate că am întâmpinat opoziție din partea unor consilieri locali, totuși, centrul de zi a fost realizat. Decizia de înființare a unui after-school am luat-o în urma consultării cu locuitorii comunei. Ei au semnalat necesitatea unui loc unde copiii să-și petreacă timpul liber, în siguranță, după terminarea cursurilor școlare. Sunt părinți care nu au cu cine să-i lase după ce aceștia pleacă de la școală și nu au nici posibilitatea de a angaja o bonă, astfel că este mai mult decât util un asemenea loc pentru ei. Cei mici vor sta la after-school până la ora 17.00. Aici vor mânca și își vor efectua temele sub supravegherea unui profesor. Mai mult, în curte a fost amenajat și un loc de joacă pentru copii. Și, cu toate acestea, deși este greu de crezut, sunt consilieri din PSD care s-au opus”, a declarat primarul localității Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu.Valoarea lucrării pentru realizarea centrului de zi a fost de 191.248 mii euro eligibili nerambursabili, iar investiția s-a derulat în cadrul proiectului „Creșterea calității vieții în comuna Mihail Kogăl-niceanu”. Odată finalizată, investiția oferă 40 de locuri pentru copiii comunei.Astfel, elevi din ciclul primar vor putea ca, după orele de curs, să-și continue activitatea în after-school, care este dotat cu calculatoare și toate cele necesare pentru diverse activități extrașco-lare. În plus, ei vor putea învăța o limbă străină și vor putea servi masa de prânz în acest loc.În altă ordine de idei, primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, a anunțat că, în aproximativ trei săptămâni, va fi inaugurat și noul Centru de Tineret din localitate.