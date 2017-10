Primăriile din Constanţa, paralizate. "Nu ne mai ajung banii nici să trăim"

5

IOHANNIS VERSUS GÂJU

Presedintele Iohannis I-a declarat razboi dnei Gâju . Intentionat a intarziat promulgarea bugetului pentru ca sa-i creeze primaritei o situatie dramatica . Daca bugetul ar fi fost aprobat la timp , sa zicem de asta vara , s-ar fi putut " demara " aplicarea mărețelor planuri de investitii . Cumpana este paralizata si dna primar este legata de maini si de picioare . Din cercetarile facute de dl Zaporojan , doamna primar , cu un nume atat de poetic , a rezultat ca are doar mainile legate , putand sa-si desfaca piciorele oricand pana la sosoirea noului buget . Partea cea mai nostima a declaratiei Marianei ( sosia frantuzoaicei Marianne ) este ca dansa , la fel ca toti ceilalti primari pesedisti , nu face politica . Nu mai are nici bani sa traiasca . Nu se stie daca va mai putea supravietui fara buget avand in vedere constitutia ei fragila . Primaria e plina de scrisori de protest , notificari si amenintari cu represalii armate din partea marilor investitori europeni care ameninta ca nu vor mai executa marile proiecte . La fel de scandalizat este si primarul de la Navodari . Este o crima ca Iohannis se da cu sania in timp ce bietul primar sta la primarie sa vina bugetul ca sa-l suga . Putea si el sa mearga sa schieze pe muntii Macinului , dar n-a plecat de teama ca bugetul sa nu vina in lipsa lui si sa-l pape altii . Doamne , cat de grea este viata de primar . Le plangem de mila . Asteptam cu nerabdare bilantul anual ca sa vedem ce au facut primarii cu banii , recunoastem, destul de putini , grosul fiind repartizat primarilor din Teleorman pentru a-I investi in cobilițe .