Primăriile constănţene, la dublu click distanţă de transparenţă

Primăriile constănțene, la dublu click distanță de transparență

Deficiențele sistemului democratic local se regăsesc la nivelul mai multor administrații publice constănțene. Concret, fie pentru că nu există dorința de a transparentiza activitatea și informațiile ce țin de administrațiile publice locale, fie pentru că acestea din urmă nu au efectiv cu ce să se laude, cetățenii care și-au ales primarii, viceprimarii și consilierii ajung uneori, la finalul unui mandat de patru ani, să constate că nu au habar de cine au fost conduși. Lipsa de transparență decizională și, în egală măsură, de vizibilitate a realizărilor consi-lierilor locali a atras critici din partea organizațiilor nonguvernamentale care au atenționat că societății civile nu îi rămân prea multe pârghii de monitorizare a activității celor pe care i-a ales. Pe site-ul primăriei Eforie, transparența se lasă așteptată Un site frumos colorat, în aparență „primitor”, este cel al Primăriei Eforie. Pagina de întâmpinare te „primește” cu mai multe comunicate de presă care fac referire la câteva proiecte ale Consiliului Local și cu o galerie de poze, ce-i drept, destul de frumoase. Acum, dacă alegătorii sunt interesați de lista consilierilor locali, de declarațiile lor de avere și, eventual (doar eventual!) de vreun raport de monitorizare periodică a activității acestora, ei bine, e cazul să nu aibă prea multe pretenții. Și asta pentru că, la capitolul aleși locali nu figurează decât „aici va fi textul pentru consilieri locali”, așa cum se observă, de altfel, și la categoria „proiecte de hotărâre”. Ceva mai „succintă”, vine explicația și în ceea ce privește declarațiile de avere, acolo unde scrie doar… „test” (!!). Interesant de remarcat este faptul că, și acolo unde cetățeanul crede (probabil) că mai are o șansă în ceea ce privește câteva informații legate de cei pe care i-a votat, și anume la capitolul „transparență”, site-ul administrației locale din Eforie oferă același… gol. „Aici va fi textul pentru transparență” este, mai exact, lămurirea dată alegătorilor. Rolul consilierilor locali este crucial în contextul deciziilor luate într-o administrație publică locală, fapt pentru care, ceva mai multă informație și un gram de transparență (dar care să nu fie doar pur declarativă) pe site-ul primăriei nu le-ar strica locuitorilor din Eforie. La Hârșova, relația dintre administrație și cetățean primează „Accesul liber la informație este un drept al fiecărui cetățean, reglementat prin Constituție. Tehnologia ne ajută acum să fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie să îi deservim și cred că prin acest site vom reuși să îmbunătățim relația dintre administrație și cetățean” - acesta este cuvântul de „bun venit” de pe site-ul Primăriei Hârșova. Cei 17 aleși locali și comisiile de specialitate (cinci la număr) din care fac parte sunt de găsit pe pagina web a administrației hârșovene, la fel și declarațiile de avere ale acestora, în format PDF. La categoria proiecte de hotărâre ale Consiliului Local, acestea figurează, și ele, tot în format PDF. Așadar, pe lângă datele despre primar, pe lângă informațiile privind activitatea serviciilor de specialitate, site-ul Primăriei Hârșova aduce la cunoștința alegătorilor informații despre consilierii locali. Și pentru că un motiv invocat de unele dintre administrațiile locale constănțene ca scuză pentru slaba administrare a site-urilor ar putea fi lipsa banilor, edilul-șef din Hârșova a explicat: „Administrarea site-ului nu costă mult, aproximativ 100 de euro pe trimestru, deci nu se poate spune că e tocmai un efort financiar”, a declarat Tudorel Nădrag. Șeful administrației publice locale din Hârșova a menționat și că, „alături de contactul direct cu locuitorii, prin asta înțelegându-se a fi efectiv în mijlocul lor, un site transparent și care oferă informații de interes public este primul pas în relația cu cetățeanul”. Nici Primăria Techirghiol nu se oprește la informațiile minimale despre consilierii locali pe pagina web a instituției. În acest sens, pe site-ul administrației publice locale figurează cei 15 aleși locali, comisiile de specialitate în care sunt membri, precum și declarațiile de avere ale acestora (în format PDF). Hotărârile de CL și arhiva lor din anii trecuți sunt, de asemenea, puse la dispoziția locuitorilor din Techirghiol. Deci, se poate! Site-ul Primăriei Constanța, în continuare în ceață În ceea ce privește Primăria Constanța, aceasta face parte din categoria „așa nu”. Deși administrația constănțeană a făcut, în 2008, obiectul unei monitorizări a Institutului de Politici Publice, ale cărei concluzii nu au fost deloc de natură să flateze, ci din contră, site-ul instituției se află, în continuare, în aceeași… ceață. Concret, în etapa premergătoare alegerilor locale din iunie 2008, IPP critica aleșii locali constănțeni pentru faptul că nu își întocmiseră rapoartele de activitate anuale, ceea ce însemna că „activitatea acestora nu se desfășoară în spiritul răspunderii față de electorat”. Deși a trecut aproape un an de la alegeri, pe site-ul instituției nu figurează rapoartele de activitate. Mai mult decât atât, în cazul a șapte consilieri locali (reprezentanți ai celor trei partide politice din CL) nu sunt afișate declarațiile de avere. „Cuget liber” a atras atenția, în mai multe rânduri, asupra lipsei de transparență de pe pagina web a administrației tomitane, subliniind și faptul că, în ceea ce privește hotărârile de CL adoptate de aleșii locali, ele figurează pe site doar… selectiv. În plus, nici la capitolul Organigramă site-ul nu este tocmai actualizat, aspect recunoscut senin chiar și de angajații instituției. Accesul la informație și tragerea la răspundere a aleșilor locali este un drept al oricărui cetățean. Comunicarea instituțiilor PUBLICE cu alegătorii este, prin urmare, nu doar dezirabilă, ci și necesară, astfel încât cetățenii să cunoască în permanență activitatea pe care o prestează, din postura de aleși locali, cei desemnați de ei prin vot direct.