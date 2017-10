Primăriile constănţene din cele două asociaţii intercomunitare trebuie să cotizeze anual cu mii de lei

Primăriile constănțene din cele două asociații intercomunitare trebuie să cotizeze anual cu mii de lei

Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Județean Constanța (CJC), au fost înscrise două proiecte de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului celor două asociații intercomunitare formate la nivelul județului. Este vorba despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Apă - Canal Constanța și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, două organisme care au stârnit discuții aprinse la început între edilii-șefi constănțeni. Potrivit proiectului de hotărâre, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Apă - Canal Constanța are drept scop gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, precum și realizarea unor proiecte de interes zonal sau regional. Modalitatea de gestiune a serviciului este gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui Contract de Delegare a gestiunii unui Operator Regional, mai precis SC RAJA SA. Prin noile modificări, este cla-rificată situația patrimoniului Asociației. Patrimoniul inițial este de 93.000 de lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează: județul Constanța (5.000 lei), municipiile județului (câte 5.000 lei), orașele județului (câte 3.000 lei), comunele județului (1.000 lei). Sursele de venit ale asociației sunt: contribuțiile asociaților la formarea patri-moniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora, dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, donații, sponsorizări sau legate, precum și orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statut. Cotizația va fi anuală, plata urmând să se facă până la 1 septembrie a fiecărui an. Cotizația pentru primul an este fixată astfel: județul Constanța - 10.000 lei, municipiile județului - 5.000 lei, orașele județului - câte 3.000 lei, iar comunele județului - câte 1.000 lei. Sancțiuni pentru cei care se retrag În cazul în care un asociat se retrage sau este exclus din asociație, acesta este obligat să plătească mai multe sume de bani. În primul rând, cele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor contractate, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi. Apoi, sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al asociației, precum și sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractul de Delegare. Structuri de conducere În același proiect se mai stabilesc și aspecte legate de structurile de conducere. Adunarea Generală este organul de conducere al asociației, fiind format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. Președintele asociației este ales de către Adunarea Generală. Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociației, format din președintele asociației și încă doi membri numiți de Adunarea Generală, pe o perio-dă de patru ani. Președintele Asociației este și președinte al Consiliului Director. Membrii Consiliului Director sunt desemnați astfel: unul nominalizat din partea județului, unul din partea municipiilor și unul nominalizat din partea orașelor și comunelor. Președintele primului Consiliu Director este Nicușor Constantinescu, șeful CJC, ceilalți doi membri fiind Mihai Claudiu Tusac, primarul Mangaliei, și Traian Dragomir, primarul comunei Ciocârlia. Asociația va avea și un aparat tehnic propriu format dintr-un director executiv, numit de către Consiliul Director, un secretar, un contabil, unul sau mai mulți consilieri juridici, precum și „un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării Contractului de Delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut”. Toți acești membri vor avea statutul de salariați, iar Consiliul Director va lua în considerare su-mele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului. Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum trei membri numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii. Primii membri sunt: SC Expert Finance SRL, Ana Ocunschi, expert con-tabil, și Cătălin-Antoniu Botezan, economist. „Dobrogea”, copia Asociației Apă - Canal Cea de-a doua asociație este cea de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” și are drept scop gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice precum transportul, salubrizarea localităților, iluminatul public sau administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale. Această asociație copiază fidel structura celei dintâi. Singurele diferențe apar la nivelul patrimoniului inițial. Asociația „Dobrogea” are pentru început 66.000 de lei, sumă constituită din contribuția în numerar a asociaților. Mai mult, „Dobrogea” va avea aceleași cotizații și surse de venit ca Apă - Canal Constanța. Consiliul său de administrație va fi condus de către Nicușor Constantinescu, în calitate de președinte, de către Decebal Făgădău, viceprimarul orașului Constanța, și Florin Georgel Onescu, primarul comunei Lipnița, în calitate de membri. Trebuie menționat faptul că aceeași comisie de cenzori de la Asociația Apă - Canal va asigura și aici controlul financiar intern.