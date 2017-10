Primarii Traian Cristea şi Robert Şerban, reconfirmaţi ca preşedinţi ai PNL Costineşti şi Eforie

Primarii Traian Cristea și Robert Șerban, reconfirmați ca președinți ai PNL Costinești și Eforie

Reprezentanții Partidului Național Liberal continuă seria organizării Comitetelor de Coordonare Locale în mai multe filialei locale din județul Constanța.Astfel, zilele trecute, au fost organizate Comitete de Coordonare Locale în Costinești și Eforie acolo unde primarii Traian Cristea și Robert Șerban au fost reconfirmați în funcțiile de președinți ai organizațiilor liberale din cele două localități. În urma centralizării voturilor, Biroul Politic Local al PNL Costinești are doi vicepreședinți - Ilie Vladu și Marian Băduică - patru membri și un trezorier iar BPL al PNL Eforie are opt vicepreședinți - Marius Cealera, Anișoara Mincea, Antonela Tode, Marie Jeanne Talmaciu, Silviu Antonio Tudor, Florian Cojea, Levent Hasan Izet și Ion Udrea - opt membri și un trezorier.Totodată, la Tuzla a fost reales ca președinte Ion Florea, în timp ce Biroul Politic Local are trei vicepreședinți - Amdi Alis Osman, Costel Pică și Gherghina Grigorași - opt membri și un trezorier.Totodată, alegeri au fost organizate și în localitățile Băneasa, Dobromir, Oltina, Ostrov, Pantelimon, Crucea, Horia, Ghindărești și Topalu. La conducerea organizațiilor PNL Băneasa și PNL Dobromir au fost desemnați președinți noi - Neculae Panteș, respectiv Paul Niculcea. La conducerea organizațiilor PNL Oltina, PNL Topalu și PNL Ghindărești au fost reconfirmați actualii primari Gheorghe Chirciu, Valentin Stanciu și Vasile Simion. La PNL Ostrov a fost reconfirmat Mădălin Argintaru, la PNL Pantelimon a fost reconfirmat Costel Armășescu, la PNL Crucea a fost reconfirmat Iulian Tudorache și, nu în ultimul rând, la PNL Horia a fost reales Florin Petcu.