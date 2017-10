Primarii şi locuitorii din zonele afectate de inundaţii se tem că ar putea retrăi tragediile din această vară

Primarii și locuitorii din zonele afectate de inundații se tem că ar putea retrăi tragediile din această vară

După inundațiile din această vară, primarii și locuitorii din zonele cele mai afectate sunt îngrijorați acum că toamna ar putea veni încărcată cu ploi și s-ar putea trezi din nou cu apa în case. Printre localitățile cu zeci de gospodării și mii de hectare afectate de ploi se numără Hârșova, Ciobanu, Gârliciu și Oltina. Hârșova are în continuare probleme cu digul din Vadu Oii care a cedat vara aceasta și a provocat numeroase pagube localnicilor. În luna iulie, digul din Vadu Oii a prezentat infiltrații puternice astfel încât zeci de persoane au fost evacuate. Primarul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că Apele Române ar trebui să ia măsuri acum pentru a consolida acest dig și a preveni alte nenorociri. „Mor toți ca șobolanii“ „Trag un semnal de alarmă către autorități să ia măsuri drastice în zona Vadu Oii. Suprafața digului nu a mai fost refăcută. Dacă se întârzie cu aceste consolidări, cei 415 de locuitori nu au nicio șansă. Mor toți ca șobolanii. Nivelul Dunării este crescut și este posibil să mai crească și să avem și în această iarnă inundații. Dar nu prea se frământă nimeni”, a arătat Tudorel Nădrag. Cu toate acestea, edilul a ținut să îi mulțumească prefectului Claudiu Palaz pentru că a apreciat efortul și implicarea administrației locale din Hârșova în ajutorarea localităților-vecine Ciobanu și Gârliciu, foarte puternic afectate de inundații. Tudorel Nădrag a remarcat faptul că localitatea a primit recent din partea Executivului 150.000 de lei pentru refacerea infrastructurii. „O parte din acești bani vor ajunge la 60 de gospodării din Hârșova și Vadu Oii care vor primi balast și ciment pentru refacerea și consolidarea locuințelor, iar ceilalți bani îi vom folosi pentru repararea drumurilor din oraș”, a completat el. Totodată, Nădrag a precizat că Hârșova are nevoie de un alt dig de apărare de aproximativ 900 de metri pentru a proteja aproximativ 40 de gospodării care sunt afectate mereu de inundații. „În perioada imediat următoare, trebuie să începem lucrările. Dacă nu reușim să îl terminăm cât mai repede, putem compromite tot ce am realizat până acum”, a încheiat el. Oamenii sunt foarte îngrijorați Nici la Gârliciu lucrurile nu stau mai bine. „La noi, este vechea poveste a digului. Din 10 iulie, nu s-au luat alte măsuri de consolidare. ANIF avea obligația de a repara digul. Noi doar am scos apele din suprafețele arabile în proporție de 60-70%”, a explicat primarul comunei Gârliciu, Constantin Cimpoiașu. „Chiar astăzi (n.r.-vineri) am fost să vedem cum se prezintă situația și deja apa a înaintat în teren. Noi am sperat că vom putea intra cu utilajele să refacem terenurile arabile. Dar nu se poate face nimic. Vine iarna și sunt mari șanse să se înrăutățească situația, mai ales dacă va crește nivelul Dunării”, a remarcat el. În acest context, oamenii din Gârliciu sunt foarte triști și îngrijorați pentru soarta lor. „Acum este momentul“ Și la Oltina ar trebui consolidat digul de apărare. „Acolo trebuie făcută o consolidare la baza digului. Trebuie mărită baza digului astfel încât să aibă stabilitate. În rest, noi nu avem probleme. Canalele noastre de colectare a apelor funcționează”, a remarcat Gheorghe Chirciu, primarul comunei Oltina. El a arătat că acum este momentul ca autoritățile să intervină și să ia măsuri pentru a preveni alte situații dramatice. „Atunci nu era momentul pentru că ar fi putut să fie afectată și mai mult construcția digului. Dar acum este momentul”, a subliniat Chirciu.