„Primarii plecaţi de la ACL sunt trădători”

Klaus Iohannis:

„Primarii plecați de la ACL sunt trădători”

Președintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat, ieri, că cei 300-350 de primari care au părăsit PNL și PDL prin intermediul OUG 55 privind migrația politică sunt „trădători” buni plecați și vor mai face politică până la alegerile din 2016, când vor fi schimbați din funcții și nu vor mai avea susținere.„Din 1.500 de primari, cam atâta am avut, cea mai mare parte a hotărât că locul lor este acolo alături de noi în Alianța Creștin Liberală, respectiv fiecare în PNL sau în PDL. Celorlalți, ce să le spun, oameni slabi, care au cedat la promisiuni, au cedat la presiuni, au cedat la povești și s-au dus. Bine că s-au dus, fiindcă acuma intrăm într-o luptă grea, o luptă foarte grea. Prezidențialele sunt cele mai grele alegeri și este bine pentru noi că ne-am curățit înainte de acest prim tur de scrutin. Dați-vă seama că acești 300 sau 350 de primari, câți or fi fost, ar fi rămas la noi. Fiecare dintre ei un potențial trădător, și atunci este posibil să se fi creat o problemă în timpul alegerilor”, a declarat Klaus Iohannis.El a menționat că primarii care au plecat din PNL și PDL sunt „buni duși”, dar nu vor rămâne pentru mult timp în acele funcții.„Ei nu or să aibă multă politică în față. În 2016 sunt alegeri locale, sunt alegeri parlamentare. La alegeri locale credeți că PSD îi va pune tot pe acești trădători să candideze? Tot pe oamenii lor îi vor pune să candideze și vor câștiga ei acolo și acești trădători vor fi scoși din politică. Dacă ei au crezut că pot sta pe două scaune, ei, practica le va arăta că nu se poate”, a mai afirmat liderul PNL.Iohannis a precizat că inclusiv în situația în care ar câștiga alegerile prezidențiale PNL nu va avea nevoie de cei care au trădat partidul.