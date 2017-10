Primarii, obligaţi de lege să se amendeze singuri

Dacă nu își asigură sediile

Primarii, obligați de lege să se amendeze singuri

Începând cu data de 15 iulie 2010, asigurarea locuințelor a devenit obligatorie, toți proprietarii fiind obligați să încheie o poliță de asigurare. Inițial, termenul limită a fost până la data de 15 ianuarie 2011, însă el s-a prelungit până la data de 15 iulie 2011. Pentru cei care nu încheie asigurări, legea prevede amenzi care trebuie aplicate de adminis-trațiile locale. Mai exact, cei care sunt prinși pe picior greșit vor fi amendați de reprezentanții primăriilor. Sancțiunile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei. Pentru a evita acest lucru, cei mai mulți primari din județul Constanța au început o informare în rândul populației, mai ales a celei din mediul rural care nu cunoaște prevederile legale. Potrivit legii, persoanele fizice sunt obligate să își asigure locuințele aflate în proprietate personală împotriva dezastrelor naturale. Valoarea primei anuale se situează între 10 și 20 de euro, în funcție de materialele utilizate și de tipul structurii unității locative. Valoarea asigurată a unei locuințe nu va depăși 20.000 de euro, în timp ce nivelul minim se situează la 10.000 de euro. Cei care doresc să își asigure casa la o valoare mai ridicată, au posibilitatea să încheie o poliță facultativă. Pe de altă parte, persoanele care nu au posibilități financiare pentru achitarea primei de asigurare nu trebuie să își facă probleme. În aceste cazuri, statul va subvenționa parțial sau integral suma res-pectivă. Din această categorie fac parte persoanele care beneficiază de asistență socială de la stat, care se încadrează în limitele venitului social. În astfel de cazuri, prima obligatorie se suportă din buge- tele locale, pe seama sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat. Primarii așteaptă bugetul pentru a încheia asigurările În altă ordine de idei, obligația încheierii unei astfel de polițe revine și primarilor, în calitate de administratori ai locuințelor aflate în proprietatea statutului sau a unităților administrativ-teritoriale. Cei mai mulți dintre gospodarii - șefi din județul Constanța cunosc noile prevederi legale, însă așteaptă să se stabilească bugetul pe acest an pentru a încheia polițele. Sunt însă și primari care au făcut astfel de asigurări cu mulți ani în urmă, după ce au trecut pin situații care i-au pus pe gânduri. Unul dintre ei este primarul comunei 23 August, Mugur Viorel Mitrana. El a declarat că a luat decizia de a asigura toate clădirile care aparțin administrativ de Consiliul Local și Primărie, încă din anul 2001. „În 2011, a luat foc o grădiniță din comună. Atunci am luat decizia de a face asigurări pentru toate clădirile, respectiv, sediul Primăriei, școli, grădinițe, cămine culturale. În ceea ce privește asigurările obligatorii de locuințe, am început o informare în rândul populației, încă de anul trecut. Am pus afișe prin care le-am adus la cunoștință locuitorilor de noua obligație. Oamenii au înțeles necesitatea acestei asigurări și deja avem foarte mulți locuitori care s-au asigurat”, a declarat Mitrana. Și primarul din localitatea Peștera, Valentin Vrabie, consideră că această obligativitate este un lucru bun. „Este un lucru civilizat. O să asigur toate obiectivele care sunt în administrarea Consiliului Local și a Primăriei”, a spus el. De aceeași părere este și primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. El spune că se pregătește pentru a duce la îndeplinire această cerință. „O să fac toate asigurările necesare după aprobarea bugetului local. Am primit câteva oferte și urmează să le analizăm pentru a decide cu ce firmă vom încheia asigurările”, a spus Brăiloiu. Problema îl preocupă și pe primarul din Agigea, Cristian Cârjaliu, însă până ce nu se va stabili bugetul pe 2011, nu poate demara nicio procedură.