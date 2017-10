Primarii liberali constănţeni, resemnaţi în faţa coaliţiei şi a crizei

Primarii liberali constănțeni, resemnați în fața coaliției și a crizei

În timp ce deputații și senatorii dezbat, zilele acestea, asupra bugetului de stat pe 2009, primarii liberali din județ, aflați acum în opoziție, se declară sceptici în ceea ce privește sumele de bani pe care le-ar putea primi anul acesta. Afectați nu doar de criză, ci și de faptul că partidul din care provin nu se mai află la guvernare, primarii peneliști recunosc că nu așteaptă bani de la Guvern, sperând mai degrabă să acceseze fonduri europene. În afară de acestea, însă, ei menționează că asigurarea strictului necesar pentru administrațiile locale pe care le reprezintă a devenit acum principalul lor obiectiv. Menținerea administrației pe linia de plutire Astfel, edilul-șef din Medgidia, liberalul Marian Iordache a precizat că, deși este „șocat de această criză în care lucrurile se succed cu o repeziciune foarte mare”, scopul său este de a menține administrația locală pe linia de plutire. „De la 2009 nu mă aștept decât la două lucruri: să putem achita datoria pe anul trecut măcar până la sfârșitul lunii iunie și sper ca sumele de echilibru să fie acordate ca și până acum, pe formulă, în funcție de încasările de la primării, ceea ce nu ne-ar dezavantaja, chiar dacă suntem o administrație locală liberală”. Întrebat dacă este sau nu curtat de vreunul dintre cele două partide ale alianței de guvernare, primarul Iordache a menționat că nu este cazul și că, de asemenea, nici nu e interesat de „debarcarea” în alt partid. Mai mult decât atât, penelistul a subliniat că administrația publică locală este principalul său interes, și nu politica. „Mă zbat pentru problemele urbei, și mai puțin pe probleme de politică. Încerc să fac ceva pe administrație, cu asta încerc să ies în față”, a punctat liberalul. În ceea ce privește planurile pentru 2009, primarul PNL a declarat că speră să acceseze proiecte cu finanțare europeană, astfel încât să poată implementa, în localitate, proiecte ce țin de linia de investiții. „Supărat până la Dumnezeu și o treaptă mai sus!” Ceva mai vitregit de actuala situație cu care se confruntă primarii liberali se consideră Gheorghe Grameni, gospodarul șef din comuna Mihai Viteazu. Speriat de soarta administrației locale pe care o conduce, și el a ținut să menționeze că nu-și dorește decât să „supraviețuiască” acestui an și că „nu mai poate fi vorba de investiții în localitate, cel puțin în anul în curs”. „Să putem supraviețui, asta îmi doresc. Să putem plăti iluminatul public, salariile…”, a afirmat el. În pofida dezamăgirii, însă, Grameni a fost tranșant: „Era de așteptat să se întâmple așa”. Spre deosebire de campania electorală pentru locale, când era asaltat de propuneri de a trece fie în tabăra pedeliștilor, fie în cea a social-democraților, Gheorghe Grameni a recunoscut că acum „nu se mai pune problema”, dar și că, totodată, nici nu ar fi tentat și asta pentru că, așa cum a atras atenția, este „supărat pe tot ce înseamnă politică”. „Acum apele sunt foarte tulburi. Sunt supărat rău, nu vreau să mai aud de niciun partid, așa de tare m-am scârbit”, a explicat liberalul. Nu în ultimul rând, el a specificat că nu atât de la Guvern așteaptă vreun ajutor financiar, cât de la Consiliul Județean Constanța. „Optimism” eminescian Primarul din Comana, Ion Adam, a înțeles poziția dificilă în care se află în acest moment, dar nu disperă. El a preferat să se întoarcă la Eminescu, rememorând, spiritual, un pasaj clasic: „De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris și pentru noi, Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război”. În opinia sa, primăriile vor reuși să primească fonduri guvernamentale indiferent de culoarea politică, însă doar pentru strictul necesar. „Vreau să vă spun că eu nu am primit, până acum, nimic. Este adevărat că actuala coaliție (PD-L-PSD) deține majoritatea primăriilor, însă nu au cum să îi mulțumească numai pe ai lor și să le dea bani numai lor. Nu cred că se va ține cont așa mult de culoarea politică”, a declarat el pe un ton optimist. În continuare, gospodarul șef din Comana va trebui să facă față datoriilor care s-au acumulat și care ajung la aproximativ 800.000 lei. El a mai precizat că are promisiunea că se vor achita restanțele cu ajutorul ministerului Finanțelor. „Trebuie să facem față acestei crize. De asta am fost puși aici. Ce să facem? Să lăsăm baltă totul și să plecăm acasă?”, a pus problema liberalul, aflat la primul mandat. În acest context, Adam se bazează foarte mult pe atragerea fondurilor europene. El are deja în vedere demararea unui proiect integrat ce va fi realizat pe bani europeni. Este vorba de pietruirea a șapte kilometri de drum din Comana și Tătaru și construirea unei grădinițe în Tătaru. Valoarea totală a proiectului ajunge la 2.500.000 euro. De menționat este și faptul că primarul Adam a negat existența posibilității retragerii din PNL și trecerii ulterioare în tabăra social-democraților sau în cea a democrat-liberalilor.