Primarii liberali constănţeni cântăresc cu atenţie ofertele candidaţilor la şefia PNL

Primarii liberali constănțeni cântăresc cu atenție ofertele candidaților la șefia PNL

Printre cei 42 de delegați desemnați să facă parte din delegația constănțeană care va participa la Congresul Extraordinar din martie, se numără și primarii liberali din județ. Dacă liderii Puiu Hașotti și Gheorghe Dragomir au declarat deja că îl vor susține pe Călin Popescu Tăriceanu la șefia PNL, primarii liberali par a fi indeciși în legătură cu opțiunile pentru desemnarea noii conduceri. Referindu-se la apropiatele alegeri, vicepreședintele Puiu Hașotti a ținut să puncteze sâmbătă că „la liberali, nu merge o delegație să voteze un candidat sau un altul și, conform tradiției și spiritului liberal, fiecare delegat votează așa cum crede de cuviință”. Acum însă, primarii liberali par a avea nevoie de un background politic, profesional al candidaților pentru a se decide. În așteptarea mesajelor În această situație se află și primarul din Techirghiol, Adrian Stan. „Nu vă pot spune acum cu cine voi vota pentru că nu m-am decis. Am nevoie de mai multe informații despre candidați. Vreau să văd care este mesajul fiecăruia. Dacă unul dintre ei va veni și va spune că va aduce partidul la guvernare, atunci îl voi alege”, a spus ferm Stan. El a adăugat că nu este adeptul schimbărilor „de dragul schimbării”. „Nu cred în criteriul vechimii și nu cred că trebuie să schimbăm pe cineva doar pentru că este vechi”, a mai spus el. Aceeași atitudine a adoptat-o și Marian Gălbinașu, primarul comunei Corbu. Nici el nu s-a decis, așteptând să vadă prezentarea candidaților, a realizărilor, a rezultatelor și a proiectelor de viitor pe care ei le propun. Se poate și mai bine Ion Adam, primarul comunei Comana, și-ar fi dorit să aibă șansa de a vota alți candidați decât cei care și-au anunțat deja intenția de a lupta pentru șefia partidului. „Aș fi vrut să îl pot vota pe un altul, care să poată duce partidul mai sus. Din ceea ce am văzut în opinia publică, cei de acum nu cred că vor putea realiza acest lucru”, a spus el. Pe de altă parte, Adam a mărturisit că nu va vota în nici un caz cu Ludovic Orban, susținând că PNL are nevoie de un „om hotărât și tare” în fruntea sa. Cu toate că și-a arătat la rândul său nehotărârea în privința competitorilor, Gheorghe Grameni, primarul comunei Mihai Viteazu, își dorește o schimbare la nivelul conducerii. Singurul care și-a exprimat deschis opțiunea pentru Călin Popescu Tăriceanu a fost Nicolae Urdea, primarul din Limanu. „Eu sunt un motociclist înverșunat, iar motocicliștii înverșunați nu își schimbă camarazii. Clubul motocicliștilor merge mai departe”, a încheiat el. Candidați În timp ce actualul președinte al PNL, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al formațiunii, încă din luna iunie 2008, Ludovic Orban și Crin Antonescu și-au exprimat dorința de a se înscrie în această luptă de-abia la începutul acestui an. Ludovic Orban a declarat ieri că nu va mai candida la președinția partidului în favoarea contracandidatului său Crin Antonescu, pe care-l va sprijini și în cursa pentru Cotroceni. Tot ieri, Orban s-a arătat convins că, după alegerile prezidențiale, funcția de președinte al PNL se va vacanta „deoarece președintele PNL va câștiga funcția de președinte al României”.