Primarii liberali constănţeni au căutat la Bruxelles „soluţii pentru o mai bună accesare a fondurilor europene“

Primarii liberali constănțeni au căutat la Bruxelles „soluții pentru o mai bună accesare a fondurilor europene“

Reprezentanții administrațiilor locale din Constanța aflate sub umbrela PNL au efectuat, la începutul acestei săptămâni, o deplasare la Bruxelles pentru a participa la o dezbatere cu experți europeni în domeniul accesării fondurilor comunitare. Evenimentul, care a avut loc la Parlamentul European, a fost organizat la inițiativa europarlamentarului liberal Ramona Mănescu, coordonator din partea grupului ALDE în Comisia pentru Dezvoltare Regională. De asemenea, la dezbaterea „Soluții pentru o mai bună accesare a fondurilor europene” a luat parte și o delegație a primarilor și viceprimarilor sibieni. Birocrația, bat-o vina Ministrul consilier și purtătorul de cuvânt al Comitetului Special pentru Agricultură, Achim Irimescu, a atras atenția de la bun început asupra fondurilor importante alocate României în perioada 2007-2013 pentru agricultură și dezvoltare locală, fonduri care ajung la o valoare totală de aproximativ 32 de miliarde de euro. Potrivit lui, din 2007 și până acum, România a primit din partea Uniunii Europene aproximativ 13,5 miliarde de euro. Achim Irimescu a arătat că problemele cele mai dificile apar în momentul în care România trebuie să absoarbă toate aceste fonduri, una dintre principalele cauze fiind birocrația. „Câteodată, metodele birocratice sunt motivate din excesul de zel al funcționarilor ca să nu dea cu subsemnatul, alteori din necunoștință de cauză și alteori din interese. Am înțeles că au fost cazuri în care cei care se ocupau de gestionarea fondurilor cereau cotă parte, chiar și 10% la programul SAPARD, derulat între 1998-2006", a specificat ministrul consilier. Și eurodeputatul Ramona Mănescu a declarat că, în urma tuturor auditurilor realizate de către Comisia Europeană, s-a constatat că incapacitatea administrativă de a gestiona fondurile, susținută de birocrație, reprezintă cea mai mare problemă cu care România se confruntă la nivel național. Suspendarea automată a fondurilor structurale Un alt subiect pe care euro-deputatul român l-a adus în discuție a fost cel privind suspendarea automată a fondurilor structurale pentru statele membre cu deficit bugetar mare, măsură propusă recent de către comisarul pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn. „Considerând că această propunere nu poate fi nici realistă și nici eficientă pentru statele membre, l-am rugat pe Johannes Hahn, comisarul european pentru Politică Regională, să susțină acest punct de vedere în cadrul Colegiului Comisarilor pentru a ne asigura că această măsură nu va fi adoptată, până la urmă, de Comisie”, a declarat ea. În comunicarea adoptată recent de către Comisia Europeană, această inițiativă nu se mai regăsește. Munți de hârtie Primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii pentru a vorbi despre dificultățile întâmpinate în derularea diferitelor proiecte europene. În primul rând, el a declarat că se confruntă cu o situație aparte întrucât unitatea administrativ-teritorială este formată dintr-un oraș și două localități rurale. „Când s-au lansat proiectele pentru mediul rural, nu le puteam face pentru că aveam inclus și urbanul. Iar când s-au lansat proiectele pentru mediul urban, nu am putut accesa fonduri pentru că aveam și localitățile rurale”, a menționat el. Edilul a adus în discuție și fenomenul politizării. „Cu excepția ADR (n.r.-Agenția pentru Dezvoltare Regională), toate organismele care sunt intermediare în cadrul ministerelor au liste portocalii, verzi, roșii sau galbene. Dacă vrei să vezi dacă îți trece proiectul, trebuie să te uiți să vezi pe ce listă ești”, a susținut Marian Iordache. În sfârșit, primarul a propus și o alternativă pentru a se evita formarea „munților de dosare” la depunerea proiectelor. „Trebuie să te duci cu un proiect în trei exemplare, care trebuie să poarte semnătura în original pe fiecare exemplar, pe fiecare pagină. În două nopți, am semnat vreo 9.800 de pagini. Dacă vă duceți în ministere, la agenții vă speriați. Sunt munți de dosare. Nu înțeleg de ce nu se apelează la o formulă electronică. Ar trebui să existe un exemplar al proiectului și apoi se facă o copie electronică”, a fost de părere el. Și edilul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a adus în dezbatere un subiect interesant ce privește implementarea proiectelor, în comun, de către asociațiile de orașe și municipii de la nivel european. Singura lor variantă este inițierea unor proiecte transfrontaliere. Dezbaterea s-a încheiat după aproximativ o oră și jumătate, oficialii europeni asigurându-i pe cei prezenți că vor încerca să facă pașii necesari pentru a îmbunătăți mecanismele accesării fondurilor europene, ținând cont și de problemele și propunerile ridicate de către liderii locali.