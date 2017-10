Primarii îndrăgostiţi fac cadouri de Valentine’s Day şi Dragobete

Primarii îndrăgostiți fac cadouri de Valentine’s Day și Dragobete

Abia trecuți de Valentine’s Day, bărbații îndrăgostiți din România se văd puși în situația de a pregăti un nou cadou iubitelor pentru ziua de Dragobete. Dacă, pe 14 februarie, au reușit să se eschiveze, pe motiv că aceasta nu este o sărbătoare românească, în ziua de 24 februarie, nu vor mai primi înduplecare din partea femeilor pe care le au alături dacă se vor prezenta fără cadou. De aceste gânduri nu scapă nici edilii constănțeni, care par să fie destul de darnici cu soțiile și le fac daruri cu ocazia ambelor zile. „Am o surpriză pentru Dragobete“ Sărbătorile în familia primarului orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, se țin lanț. Brăiloiu declară că a sărbătorit ziua de Valentine’s Day, va sărbători și Dragobetele, iar sâmbătă își aniversează propria zi de naștere. În ziua de 14 februarie, edilul i-a cumpărat soției un „frumos buchet de flori”, iar pentru ziua de Dragobete, a pregătit un cadou surpriză. De asemenea, cu ocazia sărbătorii ce va avea loc pe 24 februarie, primarul le va cumpăra cadouri și fiicelor lui. „Am sărbătorit și Valentine’s Day, dar prefer versiunea românească. De Valentine’s Day i-am oferit soției un buchet de flori. Pentru Dragobete, am pregătită o surpriză. Desigur, le voi oferi și fiicelor mele cadouri, ca de obicei, jucărele”, a afirmat primarul. „Prefer Dragobetele, pentru că sunt român“ Și primarul comunei 23 August i-a oferit flori soției cu ocazia zilei îndrăgostiților. Mugur Viorel Mitrana și-a dovedit dragostea față de soția sa printr-un trandafir roșu, un sărut și o cină romantică. Primarul speră că și de Dragobete să poată avea parte „măcar de atât cât a fost și pe 14 februarie”. „De Valentine’s Day, i-am dat soției un trandafir roșu, am pupat-o și am luat cina, o cină romantică. Sper că de Dragobete să avem parte măcar de atât cât am avut parte pe 14 februarie. Ca și preferință, îmi place mai mult Dragobetele, pentru că sunt român”, a afirmat Mugur Viorel Mitrana. „Nu urmez obiceiul nimănui“ Se pare, totuși, că există și primari care nu sunt adepții acestor sărbători și care consideră că dragostea față de persoana iubită poate fi arătată zilnic, nu doar la astfel de ocazii. Unul dintre aceștia este edilul orașului Ovidiu, Dumitru Bocai. Primarul declară că nu i-a făcut niciun cadou soției cu ocazia zilei de 14 februarie și probabil că nu îi va face nici de Dragobete, pentru că aceste sărbători „sunt o modalitate prin care populația, la nivel global, este controlată să sărbătorească ce vor și când vor unii”. „Nu i-am cumpărat nimic soției de Valentine’s Day. Nu este sărbătoarea noastră. Nici de Dragobete nu cred că îi voi face un cadou, pentru că eu consider că, dacă o persoană vrea să transmită ceva, o poate face oricând, nu doar în zilele de genul acesta. Eu nu urmez sărbătorile nimănui. Sărbătorile astea sunt o modalitate prin care populația, la nivel global, este controlată să sărbătorească ce vor și când vor unii”, a afirmat Dumitru Bocai.