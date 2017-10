Primarii din Constanţa, Mangalia şi Năvodari, asaltaţi de sesizările cetăţenilor

Primarii din Constanța, Mangalia și Năvodari, asaltați de sesizările cetățenilor

Constănțenii au posibilitatea de a-și exprima nemulțumirile, opiniile, comentariile față de activitatea administrației locale prin intermediul platformei www.domnuleprimar.ro. Aici, puteți comunica direct primarului „problemele personale sau de interes comunitar”. Începând cu anul 2005, „DomnulePrimar.ro. Spune ce te doare!” funcționează la nivel național ca o sferă a dialogului pentru toți cetățenii care vor să ia atitudine în raport cu dificultățile pe care le întâmpină în diferite situații de interes personal sau public. Primarul are posibilitatea să răspundă în termen de 30 de zile, conform legii. „Sesizarea dumneavoastră, precum și răspunsul primarului vor fi publice pe site din dorința de a asigura transparența și comunicare rapidă între cetățeni și primarii aleși”, se mai precizează pe prima pagină a site-ului. La nivelul județului Constanța, cele mai multe sesizări și reclamații le-au primit primăriile din Constanța, Mangalia și Năvodari. Recent, constănțenii au ținut să atragă atenția primarilor asupra problemelor cu care se confruntă în această perioadă: iluminatul public, lipsa locurilor de parcare, canalizarea și salubrizarea. Sesizări ignorate Pe 30 septembrie, Camelia Moise s-a adresat primarului Radu Mazăre pentru a rezolva situația iluminatului public din str. Pandurului nr. 91 - km 5. „Este absolut necesară înlocuirea lămpii defecte, deoarece pe întuneric, cei care locuiesc sau trec prin această zonă riscă să-și rupă gâtul pe trotuarele nereparate de zeci de ani și mai nou să fie agresați de clienții unui magazin «de vise» căruia, probabil, i-ați autorizat funcționarea aici!? Avem copii care se întorc seara de la școală și este inutil să vă mai descriu tot disconfortul. Menționez că lampa este defectă de vreo trei luni și sesizările mele repetate către Luxten Lighting SA au fost ignorate, ca și cele transmise prin dispeceratul Primăriei Constanța”, susține femeia. Furtul capacelor de canalizare Pe 17 septembrie, un mangaliot a decis să îl sesizeze pe edilul Mihai Claudiu Tusac în legătură cu furtul capacelor de canalizare din zona în care locuiește. „Pe strada Oituz, după trecerea liniei ferate au început de ceva nopți în coace furtul capacelor de canalizare. În jurul orelor două din noapte sunt oamenii puși pe fapte, sunt și favorizați de faptul că nu este luminată zona respectivă și se fură fără probleme. În această dimineață, erau dispărute două capace din trotuarul stradal. Vă rog respectos să aveți în vedere această problemă care ne pune și viața în pericol”, subliniază reclamantul. Suntem cetățeni cu aceleași drepturi Primăria Năvodari a fost sesizată pe 12 octombrie de către Adrian Hurmuz în vederea soluționării unei probleme legate de locurile de parcare din oraș. „Domnule primar, cum se poate ca în anul 2010 să nu avem unde să ne parcam mașinile? Cum se face că timp de ani de zile s-au parcat mașinile în același loc public în care acum nu se mai pot parca datorită faptului că cineva abuzează probabil de funcția lui, nu plătim oare toți aceleași impozite la Primăria Năvodari și avem aceleași drepturi ca cetățeni?”, se întreabă Adrian Hurmuz. „Timp de zece ani am parcat mașina în fața blocului t3, sc. b, și nu am avut nici o problemă cu nici un vecin că ar deranja motorul mașinii mele sau că mașina provoacă noxe. Și acum că am avut niște discuții contradictorii cu familia de la parterul blocului unde parchez mașina, am fost avertizați de poliția locală a orașului că dacă mai parcăm acolo vom fi amendați. Cum se poate ca după ce am parcat 10 ani în acel loc să nu mai pot parca din cauza unui domn cu funcție care mi-a făcut sesizare ?”, a adăugat el.