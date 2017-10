Primarii de la ţară vor să scoată apă şi drumuri din fondurile europene

Primarii de la țară vor să scoată apă și drumuri din fondurile europene

Dacă anul 2007 a reprezentat un eșec în ceea ce privește capacitatea de absorbție a fondurilor structurale, primarii din județ neînghesuindu-se să depună proiecte, 2008 pare să dea un imbold administrațiilor locale. Printre cele mai profunde probleme cu care se confruntă primăriile din mediul rural constănțean se numără lipsa sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, corespunzătoare unor minime condiții de civilizație, dar și starea precară a drumurilor. Pentru a accesa fondurile europene, primarii pot depune, începând din această lună, având la bază ghidul solicitantului din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, proiectele de infrastructură pe care intenționează să le realizeze. „Vrem drumuri, dar e sărăcie multă la țară” În Tuzla, drumurile păstrează imaginea unei localități ce pare că, vreme de peste un secol, nu și-a mai schimbat înfățișarea. Mai mult decât atât, potrivit primarului Avram Ghebenei, „inundațiile de anul trecut la fel ca și, de altfel, cele din 2005 au afectat și mai mult starea și așa deplorabilă a drumurilor comunei”. În ceea ce privește proiectele prioritare pentru care primăria Tuzla va încerca să obțină finanțare externă, acestea fac referire, înainte de toate, la pietruirea și asfaltarea drumurilor. Astfel, conform explicațiilor gospodarului șef, „ulterior finalizării proiectului de realizare a sistemului de canalizare, pe care-l facem pe baza Ordonanței 7, vom depune documentația necesară pentru programul de reabilitare a drumurilor”. Mai mult decât atât, primarul Avram Ghebenei, și-a motivat deci-zia prin faptul că „după inundații, după cantitățile enorme de apă care au cazut, în localitate a fost nenorocire, de atunci și până în prezent nu s-a reparat mare lucru”. Totodată, primarul din Tuzla a precizat că obținerea banilor europeni este deosebit de importantă, în contextul în care bugetul local nu ar permite cu niciun chip realizarea unor astfel de proiecte de amploare. „Vrem să pietruim 22 de kilometri de drumuri și să asfaltăm alți cinci, dar la capitolul buget local stăm prost, nu avem surse, e sărăcie multă, ca la țară”, a menționat gospodarul șef. Referitor la stadiul actual al documentației proiectului de pietruire și asfaltare a drumurilor, primarul a declarat: „Lucrăm la studiul de fezabilitate și la proiectul tehnic, iar pentru asta am apelat la un proiectant de la o firmă de consultanță, pentru care plătim destul de mult cu bani de la bugetul local”. Speranțele primarilor atârnă de fondurile europene Tot în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și, mai exact, pe măsura care prevede dezvoltarea mediului rural prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii pentru populația de la sate, se înscrie și proiectul pe care îl va înainta primăria Oltina. Aici, sistemul de canalizare se întinde, la mai mult de un an de la integrarea europeană, pe doar un kilometru și jumătate. Conform studiului de fezabilitate realizat de primărie se dorește extinderea sistemului cu treisprezece kimometri și jumătate. „Vom depune proiectul pe baza PNDR, pe măsura 322, pentru că acesta e un obiectiv prioritar pentru comună, în cursul anului 2008”, a declarat primarul Marcel Dumitrescu. „Și cum cu banii de la bugetul local nu stăm grozav, că nici nu știu unde și cum să-i împart mai întâi, speranțele noastre atârnă de fondurile europene”, a adăugat gospodarul șef al comunei. Ciobanu speră să acceseze bani europeni În comuna constănțeană Ciobanu, problemele legate de alimentarea cu apă durează, potrivit declarațiilor primarului Ion Tănase, de mai bine de doi ani: „Mă zbat cu un proiect pentru alimentarea cu apă pentru satul Miorița unde, din 2004, oamenii beau apă din fântâni și cișmele. Am solicitat sprijin pe Ordonanța 7 și, deși a fost considerat eligibil, proiectul nu a primit finanțare. De aceea mă agit acum pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală”. Potrivit gospodarului șef, problema apei este una extrem de importantă, pentru că „nu putem satis-face consumul de apă, și nici proiectul nu poate să rămână în sertar”. De asemenea, el a specificat că există un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic pentru ceea ce se dorește a fi soluția optimă pentru locuitorii de aici: „Ar fi, în total, cu tot cu satul Miorița, un sistem de alimentare cu apă care s-ar întinde pe 37 de kilometri, ceea ce ajunge la sume enorme. De aceea sperăm să putem accesa banii europeni”, a mai menționat primarul Ion Tănase.