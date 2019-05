Primarii de la Eforie şi Techirghiol, semnal de alarmă: „Nu găsim constructori!“

Primarii de la Eforie și Techirghiol, semnal de alarmă: „Nu găsim constructori!“

Liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a organizat, vineri, o conferință de presă, alături de el fiind primarii de la Techirghiol, Iulian Soceanu, și de la Eforie, Robert Șerban. Cei treil-au avut ca oaspete pe europarlamentarul Siegfried Mureșan.Cum alegerile europarlamentare bat la ușă, deputatul Bogdan Huțucă a spus că are alături de el doi dintre primarii liberali campioni la atragerea fondurilor europene. În acest context, primarul Iulian Soceanu a spus că are depuse 10 proiecte, dintre care cinci sunt deja semnate, iar suma totală a proiectelor este de 11 milioane de euro.La rândul lui, edilul Robert Șerban a spus că are patru proiecte care se dezvoltă cu fonduri europene, dintre care două sunt deja implementate, iar suma totală a proiectelor este de 87 milioane de lei. Pe de altă parte, Robert Șerban a mai precizat că mai are în lucru alte cinci proiecte.Cei doi edili din județul Constanța au atras atenția că au probleme serioase în ceea ce privește punerea în practică a proiectelor europene. Mai exact, ei au spus că deși organizează licitații pentru realizarea proiectelor, nu se arată nimeni interesat și, drept urmare, nu se prezintă nicio firmă la licitații.„Am ajuns să cerșesc prezența constructorilor la lucrări, avem bani dar nu vin constructorii. Nu mai sunt pe piața muncii, este o mare problemă cu forța de muncă. Nu știu ce vom face! La unul dintre proiecte am avut deja două licitații și nu s-a prezentat nimeni. Urmează a treia licitație“, a spus edilul Iulian Soceanu.Totodată, Robert Șerban a spus că durează foarte mult documentația, o problemă destul de gravă, având în vedere că trebuie să aștepte chiar și doi ani de zile pentru un proiect.Tot în cadrul conferinței de vineri, cei doi primari liberali au anunțat că doresc să depună proiecte pentru modernizarea zonei aferente lacului Techirghiol.„De vreo doi ani de zile discut cu primarul Iulian Soceanu, asta ca o surpriză, vom încerca să depunem proiecte comune în ceea ce privește lacul Techirghiol. Am avut discuții și cu primarul de la Tuzla. Încercăm să găsim linii de finanțare pentru a dezvolta tot ce însemnă lacul Techirghiol, mai exact zona aferentă lacului“, a spus edilul de la Eforie, Robert Șerban.Și liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă, a vorbit despre problemele cu care se confruntă primarii în momentul în care depun un proiect, dar și despre ordonanța 114, care reprezintă o adevărată problemă. Acesta a subliniat faptul că bătălia cu ordonanța 114 continuă.„Tot acest mecanism birocratic oricât de eficient ar fi, în cel mai bun caz doi ani de zile tot îți ia pentru ca un proiect să fie realizat. Un primar de succes este un primar care în doi ani de zile și-a închis mecanismul birocratic care ține de avize. Este o muncă asiduă care implică foarte multe deplasări și foarte multă comunicare cu instituțiile atât din județul Constanța, cât și de la nivelul ministerelor. De asemenea, forța de muncă calificată reprezintă o problemă, însă cea de-a doua mare problemă a licitațiilor ține și de politica guvernului cumva, această explozie a cursului euro, întrucât întârzie regulile. Se depune un proiect, urmează studiile de fezabilitate, guvernul s-a manifestat în alt fel, cursul euro a explodat și toate datele devizului s-au schimbat substanțial. Iar atunci când vine un guvern cu o ordonanță cum este 114 și îți mărește la 3000 de lei salariul minim în construcție, toată partea de manoperă din devizul respectiv este dată peste cap. Salvarea proiectului de multe ori stă într-o negociere sau o comunicare asiduă între constructori și primari pentru că soluțiile nu vin din altă parte. Bătălia pe 114 o știți cu toții, PNL s-a implicat pe acest subiect și cu amendamente și proiecte de modificare. Este o bătălie care continuă, nu este simplă“, a declarat deputatul Bogdan Huțucă.Prezent la conferință, Siegfried Mureșan a spus că cele mai multe fonduri au fost atrase de primari și șefi de consilii județene, gospodari de la PNL. Totodată, el a vorbit despre Summitul de la Sibiu, despre care a spus că este un adevărat succes.