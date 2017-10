Primarii constănţeni sunt gata să pună terenuri la bătaie, pentru casele specialiştilor din mediul rural

Primarii constănțeni sunt gata să pună terenuri la bătaie, pentru casele specialiștilor din mediul rural

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a anunțat, cu aproximativ două săptămâni în urmă, că va demara, în 2010, proiectul care prevede construirea unor locuințe de serviciu pentru specialiștii din mediul rural care profesează în comunitatea respectivă dar care, însă, fie fac naveta, fie efectiv nu au o locuință. Potrivit explicațiilor ministrului Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, în fiecare comună se vor construi zece case, iar acolo unde este imperios necesar chiar 15. Aceste locuințe sunt pentru cadrele didactice, medicii și asistentele medicale, dar și pentru polițiștii care fac naveta în mediul rural. Locuințele vor fi cu două și trei camere, pe un teren în suprafață de minimum 500 de metri pătrați, acesta din urmă trebuind să fie pus la dispoziția ministerului, în mod gratuit, de administrațiile publice locale. De menționat este că, în cadrul unei videoconferințe susținute duminică de premierul Emil Boc, tuturor prefecților din țară li s-a solicitat să centralizeze situația comunelor din fiecare județ în așa fel încât să informeze Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu privire la numărul de locuințe necesare în fiecare localitate rurală. Primarii comunelor constănțene privesc fie cu ochi buni și entu-ziasm această inițiativă fie, mai rar, e drept, cu un soi de scepticism și asta deoarece, susțin ei, nu ar avea culoarea politică potrivită. 40 de cadre didactice fac naveta la Mihai Viteazu Astfel, liberalul Gheorghe Grameni, primarul comunei constănțene Mihai Viteazu, s-a declarat încântat de acest proiect și asta prin prisma faptului că, în prezent, 40 de cadre didactice fac naveta în localitate. „Am 40 de cadre didactice și doi polițiști care ar avea nevoie de aceste case. Nouă ne-ar trebui cel puțin 20 de astfel de locuințe, nu doar 10, 10 nu ne-ar ajunge. Chiar azi (n.r. - ieri) am transmis Inspectoratului Școlar Județean, legat de acest proiect al Ministerului, situația referitoare la profesorii care fac naveta în Mihai Viteazu”, a explicat gospodarul-șef. Primarul a precizat, în acest context, că localitatea dispune și de te-renuri pentru 20 de astfel de locuințe, acest aspect neconstituind, deci, o problemă. „E foarte bună inițiativa. Acum, din cele 40 de cadre care fac naveta la școli, nu cred că toți își doresc să locuiască la țară, dar bună parte din ei au nevoie, totuși, de o astfel de locuință de serviciu”, a adăugat Grameni. Cât despre posibilitatea ca autoritățile locale să decidă dacă locatarii vor plăti sau nu chirie, Gheorghe Grameni a precizat că ar prefera să nu ia chirie profesorilor dar, în schimb, să nu le mai deconteze transportul. „Agigea are terenurile pregătite“ Și Cristian Cîrjaliu, gospodarul-șef din comuna constănțeană Agigea, agreează ideea Ministerului Dezvoltării Regionale, iar din acest punct de vedere a declarat că „inițiativa este nemaipomenită pentru a-i mai ține legați de glie pe profe-sori”. „Ne încadrăm în cele zece case, în plus, e posibil să fie nevoie de mai multe astfel de locuințe”, a declarat primarul social-democrat, precizând însă și că, în opinia sa, casele ar trebui să fie date în folosință în funcție de niște criterii, cum ar fi, spre exemplu, distanța de la care acești specialiști vizați de proiectul ministerului vin în comună. În ceea ce privește terenurile, Cîrjaliu a anunțat: „Agigea are terenurile pregătite, nu există nicio problemă din acest punct de vedere”, a conchis șeful administrației publice locale. În aceeași situație se află și comuna constănțeană Tortoman, al cărei primar, ecologistul Lucian Chitic, consideră binevenită inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale. Chitic a declarat că în localitate există atât profesori, cât și medici navetiști, dar că nu crede că toți dintre ei își vor dori să experimenteze viața la țară și în ceea ce privește locuitul în comună. Scepticismul pe bază de culoare politică În pofida faptului că, potrivit propriilor declarații, și primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Valer Iosif Mureșan, consideră proiectul ministerului condus de Udrea drept „o inițiativă foarte bună”, gospodarul-șef a afirmat că este sceptic cu privire la șansele pe care o localitate cu primar PSD le are pentru a beneficia de acest program. „Sunt cam sceptic și asta din cauza culorii politice pe care o am”, a mărturisit social-democratul. Conform spuselor primarului, 40 de cadre didactice fac naveta în Mihail Kogălniceanu, iar unul dintre acestea nu are o locuință, stând într-un cămin din Năvodari. Referitor la terenurile care trebuie puse la dispoziția ministerului cu titlu gratuit, Valer Iosif Mureșan a explicat că localitatea deține terenuri libere și că acest aspect n-ar constitui un inconvenient. Cât despre posibilele chirii care ar putea fi decise de către autoritățile locale, primarul comunei constănțene a declarat: „Să văd eu în curte aceste case și după aceea mai vorbim. Dacă vor exista chirii, ele vor fi niște sume modice”.