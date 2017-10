Primarii constănţeni răstoarnă schemele de personal de la nivelul administraţiilor locale

După variantele propuse de liderii autorităților locale și Guvern,

Primarii constănțeni răstoarnă schemele de personal de la nivelul administrațiilor locale

Liderii autorităților locale împreună cu reprezentanții Guvernului au convenit, în acest week-end, la Bușteni, asupra redimensionării angajaților din aparatul propriu al administrațiilor locale, stabilind un normativ de personal care va reduce numărul angajaților. Președintele executiv al Asociației Orașelor din România (AOR), liberalul constănțean Ionel Chiriță, a declarat că această variantă „este un joc de imagine” promovat de coaliția PSD - PD-L. „Angajații primăriilor împreună cu statul trebuie să asigure cetățenilor servicii complete, de calitate. Acest lucru nu se face printr-o decizie politică a două partide care se află acum la guvernare. Acest lucru se face prin stabilirea unor standarde de calitate și, apoi, de cost”, a fost de părere Chiriță. „Mi-e teamă că ne vom îndrepta spre o administrație în care, cu căciula, vom merge la reședința de județ și la Consiliul Județean. Și ne vom consuma energia și timpul pe drumuri. Practic, nu va fi o descentralizare, ci o centralizare”, a mai punctat liderul liberal, care a reușit să ajungă la întâlnirea de la Bușteni. Una dintre propunerile dezvoltate la Bușteni privește primăriile de comune care au până la 1.500 de locuitori și care ar urma să beneficieze de o medie de 12 angajați în aparatul propriu. Următorul prag - pentru localitățile între 1.500 și 3.000 de locuitori, care ar urma să aibă 14 angajați, iar cele cu o populație între 3.000 și 5.000 - 16 angajați. Localitățile între 5.000 și 10.000 de locuitori ar urma să beneficieze de serviciile a 21 de angajați, iar cele între 10.000-20.000 - de 24 de angajați. Prim-vicepreședintele Asociației Comunelor din România (A.Co.R.) și președintele Filialei Județene A.Co.R. Constanța, Mariana Gâju (PSD), a declarat că A.Co.R. nu este de acord cu grila de angajați invocată la Bușteni. Gâju a atras atenția asupra faptului că există o diferență de doi angajați între o administrație locală care are până la 1.500 de locuitori și una care ajunge la 3.000 de locuitori, diferență foarte mică în opinia sa, iar cei doi angajați nu vor putea asigura nevoile oamenilor. În plus, ea a menționat că Guvernul va trebui să țină cont de standardele de calitate și de cost și să stabilească, împreună cu reprezentanții autorităților locale, care sunt serviciile de strictă necesitate. În așteptarea deciziilor finale Viceprimarul comunei Topalu, Ion Jipa (PSD), a declarat că primăria are deja un deficit de personal și ar mai avea nevoie de angajați. „Noi avem nevoie să angajăm oameni. În total, suntem 13 angajați, din care doar patru sunt funcționari publici”, a explicat Jipa. Comuna Topalu are 1918 de locuitori și, potrivit grilei propuse, ar trebui să aibă 14 funcționari. „Trebuie să așteptăm să se finalizeze aceste propuneri. Trebui să vedem care va fi decizia finală”, a fost de părere primarul comunei Siliștea, Mihai Soare (PSD). „Eu nu am probleme de personal”, a mai adăugat el. Pentru aproximativ 1480 de locuitori, Primăria Siliștea are 14 angajați, dintre care șase funcționari publici. Urmând aceeași grilă avansată, Siliștea se încadrează sub pragul de 1.500 de locuitori, deci ar trebui să aibă 12 funcționari. Soare a precizat că, până acum, nu au existat probleme la plata salariilor. Potrivit primarului, pe lună, salariile ajung la 35.000 de lei. „Problema e că, acum, nu ne mai ajung banii de salarii decât pentru o lună-două. Doar dacă mai vine vreo rectificare bugetară de la Guvern le vom putea plăti oamenilor salariile”, a încheiat Soare. „Eu ce să mai comentez acum? Asta este. Ne conformăm deciziilor”, a remarcat primarul comunei Rasova, Mihalache Neamțu (PD-L). Nici el nu consideră că ar trebui să își reducă personalul. Comuna are 4250 de locuitori, iar Primăria are 16 angajați, dintre care opt sunt funcționari publici. „Cu salariile? Stăm prost”, a mai spus scurt el. „Până acum, nu am avut probleme, dar nu știu ce va fi mai departe. Dacă nu mai vin bani de la Guvern, nu știu cum ne vom descurca”, a completat Neamțu. Gheorghe Chirciu (PNL), edilul comunei Oltina, a precizat că Primăria Oltina se încadrează deja în categoria stabilită. „Noi avem aproximativ 3.000 de locuitori și 14 angajați în Primărie, dintre care patru sunt funcționari publici”, a afirmat el. Tot Chirciu a remarcat că trebuie să fie stabilit exact la ce tip de angajați se referă propunerile înaintate: „fie se iau în calcul doar funcționarii publici, fie se ține cont de toți angajații”. Vulturu, în colaps Comuna Vulturu are 781 de locuitori, în timp ce Primăria are 16 angajați, dintre care doar cinci sunt funcționari publici. În opinia primarului Eugen Marius Berbec (PNȚCD), numărul de angajați de acum este suficient dacă este raportat la numărul de locuitori. „Salariile le-am dat până acum, dar nu mai avem de unde să le plătim pentru luna septembrie. Suntem în colaps. În ultima perioadă, am avut mai multe cheltuieli pentru niște proiecte pe care a trebuit să le depunem”, a menționat Berbec. „Am depus adrese atât la Consiliul Județean, cât și la Guvern, în care am explicat exact care este situația. De la Consiliu mi-au spus că e posibil să mai primească bani de la Guvern și atunci ne vor repartiza și nouă, iar mâine (n.r. - astăzi) voi lua legătura cu reprezentanții cu care am mai discutat de la Guvern”, a mai susținut el. În timp ce, la nivel central, se poartă discuții aprinse privind reducerile de personal din cadrul administrațiilor locale, primarii comunelor se confruntă cu o problemă foarte acută care ar trebui să intre și pe agenda centrală: lipsa fondurilor pentru acoperirea salariilor actualilor angajați din primării.