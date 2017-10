Primarii constănţeni nu îşi permit servicii de consultanţă pentru atragerea proiectelor europene

Primarii constănțeni nu își permit servicii de consultanță pentru atragerea proiectelor europene

Mulți dintre edilii constănțeni se plâng de faptul că administrațiile locale din județ nu au angajați și nici bani pentru a beneficia de consultanță privind atragerea fondurilor europene. Primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu, a recunoscut că el, împreună cu viceprimarul și secretarul Primăriei, au fost cei care s-au implicat cel mai mult în identificarea proiectelor europene. În total, în Primărie, lucrează 15 angajați (cu șofer, șofer de buldo-excavator, femeie de serviciu și alți doi angajați sociali). „Deci, practic, suntem 10 persoane care lucrăm efectiv în Primărie”, a precizat Neicu, adăugând că nu există o direcție specializată care să se ocupe de atragerea fondurilor europene. „Pentru acest proiect pe care vrem să îl depunem pe măsura 322, până la 31 iulie, au lucrat aparatul Primăriei și Consiliul Județean”, a adăugat el. Administrația locală Pantelimon urmează să depună la București un proiect privind realizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare, precum și a unei stații de epurare. Primarul a mai precizat că, prin același proiect, urmează să se asfalteze 11 kilometri de drumuri comunale. „Am apelat o singură dată la o firmă de consultanță, pentru că trebuia să obținem niște avize pentru un proiect. Dar nu ne permitem așa ceva. Atunci, nu le-am dat mai mult de 5.000-6.000 de lei pentru aceste servicii”, a încheiat el. Nici Primăria Rasova nu apelează la firme de consultanță pentru dezvoltarea unor proiecte europene. „Noi avem o singură persoană care se ocupă în mod special de aceste probleme. Dar, până la urmă, tot noi, conducerea, ajungem să ne ocupăm de ele”, a menționat primarul comunei, Mihalache Neamțu. Primarul a mai adăugat că ar mai avea nevoie de persoane care să poată monitoriza și gestiona programele europene. „Este un an de criză și noi nu mai putem face angajări. Avem internetul și căutăm acolo. Ne descurcăm și noi cum putem”, a încheiat el. Nici administrația locală din Târgușor nu are un aparat specializat pentru acest domeniu. Potrivit viceprimarului comunei Târgușor, Constantin Leancu, și aici, în mare parte, conducerea locală caută și se ocupă de proiectele cu finanțare europeană. Cazuri fericite Primarul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag, a declarat că Primăria are o direcție specializată pentru proiectele europene: Direcția de Programe, Urbanism și Administrarea Teritoriului. „În această Direcție, doar patru persoane se ocupă în mod exclusiv de programele europene. Însă deciziile privind participarea sau implicarea Primăriei în anumite proiecte se iau împreună cu conducerea administrației”, a declarat Nădrag. „Adevărata muncă este a firmelor care îți iau banii. Se dau mari meseriași și îți mănâncă banii”, a mai spus Nădrag, referindu-se la societățile specializate care efectuează studii de fezabilitate necesare implementării proiectelor.