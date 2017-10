Primarii constănţeni, la mâna Guvernului

Primarii constănțeni, la mâna Guvernului

Aflați la început de an, primarii mai multor localități constănțene încă nu știu dacă în următoarele luni își vor putea demara sau duce la finalizare proiectele vizate. Potrivit acestora, 2013 va fi anul proiectelor europene, iar pentru ca inițiativele să fie duse la bun sfârșit, primarii vor trebui să bată la ușa Guvernului pentru sumele necesare cofinanțării. Totuși, aceștia nu sunt lipsiți de speranță și spun că își vor vedea proiectele gata, chiar dacă asta înseamnă credite enorme la bancă.Salvare și mașină de pompieri la KogălniceanuLiderul administrației locale Mihail Kogăl-niceanu, Ancuța Belu, spune că are mai multe inițiative pe care le va prinde în bugetul pe 2013, însă nu este convinsă că toate vor putea fi duse la îndeplinire.„ Avem proiectul pe măsura 577 prin care se vor reabilita 13,2 kilometri de drumuri comunale și cel pe măsura 125 privind drumurile de exploatare. Pe 16 ianuarie vom avea licitația pentru proiectul pe Zona Metropolitană privind transformarea Că-minului Cultural în Centru de tineret. Din bugetul local am în vedere realizarea unui balon de sport, vreau să fie de dimensiuni mai mari pentru că noi nu avem o sală de sport și ne-ar ajuta o astfel de investiție. Am discutat deja cu câteva firme și cred că prețul ajunge undeva la 40.000 de euro. Vom vedea peste 2-3 luni dacă sunt bani, în funcție de încasările pe care le avem. Așa ar fi multe de făcut și pe care eu le voi prinde în buget: apa, gazele și canalizarea în cartierele noi, vreau să fac un leasing la o salvare și o mașină de pompieri pentru că în luna iunie terminăm leasing-ul la microbuzele școlare. Vom vedea cum reușim să le realizăm pe toate”, a spus Ancuța Belu.Precizăm că, pentru proiectul pe măsura 577, Ancuța Belu a primit, în luna noiembrie, din partea Executivului fonduri în valoare de 16,4 milioane de lei. Inițiativa prevede asfaltarea drumurilor din localitățile Piatra, Palazu și din cartierele noi din Mihail Kogălniceanu.Proiecte pe infrastructură de milioane de euro la CostineștiPrimarul localității Costinești, Traian Cristea, spune că nu poate vorbi despre obiectivele pe anul acesta, fără a ști exact câți bani va avea la bugetul local. Acesta a precizat că va merge, ca și în anii precedenți, în principal, pe cofinanțarea proiectelor de infrastructură realizate cu bani europeni.„Avem proiectele pentru drumuri pe anul acesta cu valoare de milioane de euro. Este vorba de reabilitarea a 15 kilometri de drumuri comunale. Cât despre alte proiecte, cu bani de la bugetul local, nu are rost să vorbesc pentru că nu-mi place să fac promisiuni. Vom vedea câți bani vom primi după ce se va realiza bugetul național și în funcție de acesta vom vedea ce putem face”, a precizat Cristea.Încă de la venirea sa în primărie, edilul s-a axat pe proiectele cu bani europeni menite să sporească nivelul de trai al oamenilor din comună. Astfel, pe perioada mandatului său, aproape toate drumurile au fost asfaltate și toate casele racordate la utilități, ceea ce a dus la extinderea considerabilă a localității.Proiecte europene de 6 milioane de euro la TechirghiolȘi la Techirghiol banii vor merge, în mare parte, către sprijinirea proiectelor cu finanțare de la Uniunea Europeană. Edilul de aici spune că este dispus să facă un credit la bancă în cazul în care nu va fi sprijinit cu partea de cofinanțare ce se ridică la aproximativ un milion de euro.„Marea provocare a anului în curs o reprezintă găsirea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor cu bani europeni. Trebuie să ai bani lichizi, iar per total este vorba despre aproximativ 1 milion de euro pentru că proiectele, per total se ridică la 6 milioane de euro. Sperăm să găsim sursele necesare, dacă nu, putem apela și la un credit. Noi nu avem nicio datorie de acest tip, putem apela la o astfel de variantă dacă va fi necesar. Banii din bugetul local îi vom folosi pentru lucrările cotidiene, buna funcționare a primăriei și întreținerea orașului. Ne limităm la lucrurile uzuale pentru că avem nevoie de fiecare bănuț”, a spus primarul localității, Adrian Stan.Menționăm că, anul acesta, la Techirghiol, va fi finalizată construcția mini-parcului acvatic, a două terenuri de sport, reabilitarea malului lacului, precum și alte proiecte importante pentru dezvoltarea localității pe plan turistic.Investiții substanțiale în instituțiile de învățământ din Poarta AlbăPrimarul localității Poarta Albă spune că așteaptă să vadă câți bani va primi ca să vadă exact cum îi va gestiona. Vasile Delicoti are în vedere reabilitarea și extinderea, tot cu bani europeni, a unui centru de tineret de 1,7 milioane de lei, a unei școli de 9 milioane de lei, precum și a unei grădinițe ce va costa 2 milioane de lei. Tot în 2013, Delicoti are în plan continuarea proiectului privind amenajarea rețelei de canalizare.„Va trebui să asigurăm partea de cofinanțare pentru aceste proiecte. Dacă va fi necesar, vom face un credit. Nu este exclusă nicio variantă. Trebuie să vedem, în primă fază, de câți bani dispunem. Din bugetul local nu cred că ne vom permite proiecte, acești urmând a fi folosiți pentru buna funcționare a localității”, a explicat primarul.