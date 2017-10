Primarii constănţeni îşi pun speranţele în strategiile de dezvoltare a sudului litoralului

Primarii constănțeni își pun speranțele în strategiile de dezvoltare a sudului litoralului

Reprezentanții administrațiilor publice locale din sudul litoralului, parlamentari constănțeni și numeroși agenți economici au participat, în acest week-end, la un simpozion dedicat perspectivelor de dezvoltare ale zonei. La evenimentul organizat sâmbătă, în stațiunea Neptun, a participat și Elena Udrea, ministrul Turismului și ministru interimar al Mediului. La începutul lucrărilor, Elena Udrea a anunțat că această întâlnire vine în sprijinul strategiei demarate de către minister pentru dezvoltarea sudului litoralului. „Suntem în al 13-lea ceas în ceea ce privește dezvoltarea sudului litoralului. Dacă nu o facem acum, riscăm să fie mult prea târziu pentru a recupera tot ceea ce am pierdut în ultimii ani. Până acum, dezvoltarea urbanistică și turistică s-a făcut fără o strategie. Dar acum se mai poate interveni. Sperăm ca, în doi ani, litoralul românesc, în partea lui de sud, să poată arăta altfel decât arată în acest moment”, a declarat Udrea. Ministrul a mai adăugat că Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism (INCDT) a lucrat la această strategie care urmează să devină partea integrantă a Legii turismului. Directorul general al INCDT, Ovidiu Teodorescu, a pre-zentat participanților etapele parcurse de specialiștii in-stitutului în elaborarea stra-tegiei, precum și stadiul actual al zonei și potențialul ei de dezvoltare. Strategia urmează a fi publicată miercuri pe site-ul INCDT, intrând astfel în dezbatere publică. În așteptarea avizelor de la CJC Cu această ocazie, edilii din sudul litoralului au putut să își exprime și ofurile legate de derularea proiectelor administrative în zonă. Primarul comunei 23 August, Mugur Viorel Mitrana, a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă de doi ani de zile. „Avem cele două PUZ-uri pentru zona de nord și de sud finalizate de trei ani de zile. Avem toate avizele de la toate instituțiile deconcentrate. Însă de doi ani de zile, ne chinuim să luăm un aviz de principiu de la Consiliul Județean Constan-ța (CJC) și nu îl obținem. Avem investitori interesați de zonă. Avem o serie de proiecte în așteptare și nu putem să le dăm drumul”, a declarat Mi-trana. „Și pentru zona costieră stăm de șase luni de zile să obținem un aviz tot de la Consiliul Județean. Am spus că poate reușim să le facem printr-o Hotărâre de Guvern”, a mai completat el. „Am reușit să deblocăm într-o săptămână foarte multe lucruri blocate de mulți ani”, i-a răspuns Udrea, cu referire la activitatea desfășurată în cadrul Ministerului Mediului. Ea a mai afirmat că situația expusă este absurdă și va încerca să găsească o soluție pentru edilul din 23 August. Și administrația locală din Costinești are probleme cu CJC. „Și noi avem actualizarea PUG-ului depusă la CJC de doi ani de zile și nu primim niciun răspuns. Sunt suprafețe de teren care au fost propuse pentru intravilan și vin oamenii și ne întreabă: «Ce faceți cu noi? De ce ne-ați spus că intră în intravilan? Și acum stăm și așteptăm?»”, a pus problema viceprimarul din Costinești, Marin Băduică. Dificultăți la evaluarea proiectelor În cadrul întâlnirii de sâm-bătă, primarul comunei Li-manu, Nicolae Urdea, a propus modificarea legislației privind achizițiile publice, proiectele întâmpinând de multe ori amânări și din cauza termenelor cuprinse în pre-vederile legale. De asemenea, el a vorbit și despre problemele pe care le-a avut la evaluarea proiectelor. „Agențiile de monitorizare a proiectelor trebuie să fie colaboratori ai primăriilor și nu o frână, așa cum funcționează acum. Funcționari și specia-liști ai agențiilor vin cu niște aere de superioritate și dacă nu ne facem preș la picioarele lor nu ni se promovează proiectele”, s-a plâns primarul. Propuneri noi Referitor la Vama Veche și 2 Mai, Elena Udrea a declarat că acestea intră în zona turistică de interes național. „Dorința noastră este ca toată această zonă să fie declarată zonă turistică de interes național pentru a putea concentra aici resursele finan-ciare și eforturile autorităților publice locale pentru a implementa acest proiect”, a mai precizat ea. „Există aici mai multe administrații publice locale și este greu să depinzi de decizia fiecărui Consiliu Local, a fiecărei primării. Pe lângă un parteneriat solid, ne trebuie și o lege care să reglementeze foarte strict felul în care se implementează acest proiect”, a adăugat Udrea. Mai mult, ea și-a exprimat speranța ca anul acesta să fie organizate dezbaterile publice pe Legea turismului, iar la începutul lui 2010 legea să fie în Parlament și să fie apro-bată. Elena Udrea a exclus posibilitatea majorării TVA-ului. „Nu se pune problema majorării TVA-ului. Bugetul alcătuit deja de Guvern nu are în vedere majorarea TVA-ului. Dimpotrivă. Noi încercăm chiar să reducem TVA-ul de 9% care există astăzi în turism. Încercăm să extindem acest TVA la un pachet care să conțină cazare și masă. În prezent, el se aplică pentru pachetele care conțin doar cazare și mic dejun”, a clarificat ea și acest subiect.