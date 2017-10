Primarii constănţeni, în pelerinaj la Ministerul Dezvoltării pentru obţinerea de finanţări

Primarii constănțeni, în pelerinaj la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea de finanțări

Bugetul alocat Primăriei Pantelimon nu este cu mult mai mare față de cel alocat anul trecut. Prioritățile edilului comunei pe 2015 sunt reabilitarea și înființarea rețelei de apă potabilă în toate localitățile: Runcu, Nistorești, Călugăreni, Pantelimon de Sus și de Jos.De asemenea, primarul comunei Vasile Neicu speră să modernizeze drumurile intravilane - este vorba de 15.800 metri liniari pentru localitățile Pantelimon de Jos, de Sus și Runcu - și să construiască în localitatea Runcu un cămin cultural.Deja au fost demarate lucrările de montare a sistemelor centralizate de apă și canalizare. Edilul Vasile Neicu s-a arătat nemulțumit de faptul că Guvernul nu l-a ajutat de-a lungul timpului: „Nu am avut nicio șansă! Degeaba mă duceam la ușile ministerelor! Toată ziua suntem pe drumuri, la București, pentru a primi fondurile necesare demarării și finalizării acelor lucrări începute. Nu am fost ajutați!”Rețea de apă și canalizare la PantelimonAutoritățile locale din Pantelimon susțin că au așteptat fondurile europene pentru aceste lucrări, acesta fiind principalul motiv al întârzierilor. Grație proiectului de reabilitare și înființare a rețelei de apă, instalația va fi întinsă în acest an și astfel localnicii din Runcu, Nistorești și Călugăreni vor beneficia de apă în propriile gospodării. Oamenii din aceste zone trebuie să scoată apă din fântână pentru a-și uda grădinile. Grație acestui proiect integrat, toate casele din comunele mai sus menționate vor fi racordate la rețeaua de apă.Rețeaua de apă se va întinde pe o suprafață de 20 km și va reuși să asigure alimentarea cu apă a satelor Runcu, Nistorești și Călugăreni. Edilul spune că după ani de zile în care nu a primit niciun ajutor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, acum va putea pune în practică proiectul de înființare a sistemului de canalizare. Primăria va racorda toate gospodăriile la rețeaua de apă și canalizare menajeră, după ce ani de zile acest proiect a fost amânat din cauza lipsei fondurilor.Chiar dacă primăria a anunțat că în trei localități - Pantelimon de Jos, de Sus și Runcu - se vor moderniza drumurile intravilane, după ce vor fi finalizate lucrările la rețeaua de apă și canalizare, toate locurile unde se vor efectua săpături vor fi asfaltate. Astfel, se va turna covor asfaltic pe toate străzile din sate pentru ca locuitorii să se bucure de condiții civilizate și la acest capitol. Primarul Vasile Neicu a subliniat că valoarea proiectului de canalizare este de peste 14 milioane lei, în timp ce reabilitarea rețelei de apă ajunge la 13,7 milioane lei.