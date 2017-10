Primarii constănţeni dau din nou cu subsemnatul la DNA

Primarii constănțeni dau din nou cu subsemnatul la DNA

Edilul municipiului Medgidia, Marian Iordache, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că Direcția Națională Anticorupție (DNA) i-a convocat recent la audieri pe câțiva primari din Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia (ADZM) privind derularea unui proiect transfrontalier în parteneriat cu Bulgaria din perioada 2008-2009. Din Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia (ADZM) fac parte Medgidia, Castelu, Cuza Vodă, Tortoman, Siliștea, Mircea Vodă și Peștera. Marian Iordache a precizat că există o sesizare înregistrată la DNA în legătură cu plățile efectuate pentru deplasările între par-tenerii proiectului transfrontalier. „DNA bănuiește că plățile au fost făcute atât de către primării, cât și de către ADZM, deci ar fi existat o decontare dublă. Ceea ce nu este adevărat. Este o făcătură. Și DNA își va da seama de acest lucru. Există documente în acest sens”, a completat primarul. „Cineva i-ar fi bănuit că ar fi decontat atât de la primărie, cât și de la Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia și a vrut să facă o plângere. Cineva a încercat să îi șicaneze pe primari”, a remarcat el. Potrivit lui Marian Iordache, cei convocați de DNA sunt primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, primarul comunei Siliștea, Mihai Soare, și primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru. „Nu am idee pentru ce ne-au convocat”, a spus scurt Dumitru Dedu care aștepta să fie audiat ieri seară de procurorii DNA. Mult mai liniștit a fost Mihai Soare, primarul comunei Siliștea. „Am primit o adresă și am înțeles că este vorba despre niște neclarități privind derularea unui proiect transfrontalier. Este o simplă informare. Se verifică să nu fie cumva cheltuieli duble: dacă au făcut plăți atât primăriile, cât și Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia”, a fost de părere el. Nici primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru, nu a fost foarte deschis să vorbească despre acest subiect. „Nu vă pot da foarte multe detalii. Ieri am aflat și eu că sunt nominalizat. Probabil îi vor chema pe toți colegii din asociație. Am doar o bănuială. Este vorba despre niște proiecte derulate cu bani europeni prin această asociație. Sunt suspiciuni privind felul în care s-au cheltuit acești bani”, a explicat el. Eugen Dumitru a mai afirmat că, astăzi, la ora 14.00, va intra în audieri la DNA împreună cu un contabil al Primăriei Cuza Vodă.