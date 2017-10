Primarii constănţeni condamnaţi penal, în pericol. Prefectul vrea să-i pună pe liber

Primarii constănțeni condamnați penal, în pericol. Prefectul vrea să-i pună pe liber

Patru primari din județul Constanța și-ar putea pierde mandatele dacă prefectul Ion Constantin va semna, marți, ordinele de încetare a mandatelor.Motivele pentru care Gheorghe Chirciu, primarul din Oltina, Constantin Micu, de la Tuzla, Nicolae Anghel, de la Castelu și Dumitru Dedu, de la Mircea Vodă, ar putea pleca de la conducerea primăriilor sunt legate de faptul că ei au fost condamnați penal, cu suspendarea condiționată a pedepselor.Inițial, reprezentantul Guvernului în teritoriu ar fi trebuit să semneze documentele vineri, însă surse din Prefectura Constanța au spus că, deocamdată, a primit referate din partea secretarilor de la primăriile solicitate doar de la Oltina și Tuzla, marți fiind termenul legal final prin care ar trebui să sosească și referatele de la primăriile Castelu și Mircea Vodă.Dacă pentru primarii Gheorghe Chirciu și Constantin Micu intenția prefectului este o surpriză, pentru ceilalți doi, Dedu și Anghel nu mai este de mirare. Și asta deoarece, în urmă cu doi ani, pe vremea când prefect era Eugen Bola, acesta a încercat să-i demită pe cei doi pe aceleași considerente însă, în cele din urmă, a renunțat din cauza lacunelor legislative. Practic, ei ar risca ca mandatele să le înceteze dacă s-ar aplica Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, care spune că, odată ce a fost condamnat, un ales local își pierde mandatul încredințat de cetățeni. Pe de altă parte, Codul Penal spune că, odată cu suspendarea măsurii privative de libertate se suspendă și pedepsele accesorii, în acest caz pierderea mandatului. Prin urmare, chiar dacă prefectul Ion Constantin va semna ordinele de încetare a mandatelor trebuie să argumenteze pe baza cărei legi a luat decizia.Pentru ce au fost condamnațiÎn 2013, primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, de la PSD, a fost condamnat definitiv de instanță la 1,6 ani de închisoare cu suspendare. El fusese trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că a folosit și prezentat documente ori declarații false, inexacte ori incomplete care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.În aceeași lună și în același an, magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au condamnat definitiv și pe primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, actualmente membru UNPR, la șase luni de închisoare cu suspendare, pentru neglijență în serviciu.Primarul din Tuzla, Constantin Micu, de la PSD, a fost condamnat la 1,6 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru delapidare. Anchetatorii l-au trimis în fața instanței după ce au descoperit că s-a folosit de cardurile primăriei pentru a alimenta cu combustibil autoturisme ce nu se aflau proprietatea administrației locale, producând astfel un prejudiciu primăriei în valoare de 5.000 de lei.Și primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, de la PNL, a fost condamnat, în 2013, la două luni de închisoare cu suspendare. El a fost acuzat de uz de armă letală fără drept și braconaj cinegetic. Conform anchetatorilor, Chirciu a fost condamnat deoarece, în 2012, a tras cu arma de vânătoare deși era prohibiție.Liberalii reacționează dinainteCu toate că, prefectul Ion Constantin nu a semnat, deocamdată, niciun document, liberalii au și sărit să-i ia apărarea primarului din partid, Gheorghe Chirciu, considerând că decizia prefectului de a-l suspenda pe primarul comunei Oltina, este nedreaptă.„Filiala PNL Constanța îl susține pe domnul primar Chirciu în aceste clipe, acesta fiind unul dintre primarii liberali cu rezultate foarte bune la nivelul județului. În ceea ce privește decizia prefectului județului Constanța, consider că este una nedreaptă și fără temei, mai ales că la prima instanță domnul primar Chirciu a avut câștig de cauză. Din păcate, graba autorităților județene de a semna ordinul de încetare a mandatului de primar pare mai mult o chestiune politică decât una legală”, a declarat deputatul Gheorghe Dragomir.Așadar, se poate trage concluzia că, pentru unii politicieni decizia definitivă a instanței de judecată nu este așa importantă ci, mai degrabă mizează pe prima instanță. În plus, disperarea liberalilor de a-l salva pe primarul Chirciu din „ghearele” prefectului pe chestiuni politice nu prea are acoperire atâta timp cât în „horă” au intrat și primari ai partidului care l-a propus pe Ion Constantin în funcția de prefect.