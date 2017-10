Primarii constănţeni caută disperaţi oameni pentru secţiile de votare

Primarii constănțeni caută disperați oameni pentru secțiile de votare

Primarii constănțeni nu au suficienți oameni să organizeze alegerile europarlamentare și referendumul pentru votul uninominal. Mai bine din jumătate din primării, mai ales cele din orașe și localitățile mari, nu au reușit să găsească persoane interesate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare. Primarii spun că lumea nu a mai depus cereri în acest sens și astfel nu au reușit să asigure personalul necesar secțiilor de votare. Cea mai dificilă situație pare a fi în municipiul Constanța, mai ales că aici sunt și cele mai mult secții de votare. Astfel, numai pentru alegerile europarlamentare, ar fi fost necesare cel puțin 600 de propuneri pentru funcțiile de președinte și locțiitor. Până în prezent, nu s-au strâns decât 400 de solicitări în acest sens. Dacă mai adăugăm că încă de atât este nevoie și pentru referendumul privind votul uninominal, atunci situația devine delicată. Instrucție la Prefectură Prefectul Dănuț Culețu i-a chemat ieri pe primarii constănțeni la o întâlnire despre pregătirea și organizarea alegerile europarlamentare și a referendumului pentru votul uninominal. Încă de la început, prefectul le-a atras atenția că nu au înaintat propunerile de președinte și locțiitor pentru secțiile de votare. Edilii s-au ridicat în picioare și au spus că nu au oameni, deoarece nu există solicitări din partea cetățenilor pentru a participa la organizarea referendumului. Obligațiile și responsabilitățile sunt foarte mari, condițiile proaste (fiecare membru al secției de votare va primi hrană, apă, răcoritoare și cafea în valoare de 7 lei/zi) și indemnizații derizorii. Marcela Enache, secretarul Primăriei Constanța, a atras prima atenția că are probleme cu personalul pentru cele 200 de secții de votare din municipiu. „Ne-ar mai trebui încă 200 de persoane pentru europarlamentare, plus alte 400 pentru referendum. Foarte puțini oameni depun cereri pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare”, a declarat Enache. La insistențele prefectului, care s-a angajat și el că va face demersuri pentru găsirea de oameni, primarii au promis că în câteva zile vor reuși să completeze secțiile de votare. În altă ordine de idei, prefectul Dănuț Culețu i-a asigurat pe primari că județul Constanța dispune de un buget suficient pentru organizarea alegerilor și referendumului și că toate cheltuielile vor fi decontate. El a specificat că pentru alegerile europarlamentare Guvernul a alocat prefecturii 120.000 lei, în timp ce pentru referendum, cel mai probabil, suma totală se va ridica la 367.000 lei.Primarii constănțeni nu au suficienți oameni să organizeze alegerile europarlamentare și referendumul pentru votul uninominal. 