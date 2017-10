Primarii constănţeni au finalizat aproape în totalitate pregătirile pentru noul an şcolar

Primarii constănțeni au finalizat aproape în totalitate pregătirile pentru noul an școlar

În ciuda dificultăților financiare cu care primarii constănțeni se confruntă în această perioadă, cei mai mulți dintre ei și-au luat măsurile necesare pregătirii școlilor pentru debutul noului an educațional. Există însă și cazuri mai puțin fericite, copiii fiind nevoiți să își petreacă, și în acest an, ore bune nu tocmai în cele mai bune condiții. Primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic (PER), a declarat că administrația locală a luat toate măsurile pentru a asigura buna desfășurare a noului început de an școlar. „Grădinița «Albă ca Zăpada» de 100 de locuri are toate condițiile necesare pentru cei mici. Am reabilitat-o încă din luna aprilie. Am igienizat și interiorul Școlii Generale cu clasele I-VIII din Tortomanu și ne-a mai rămas doar exteriorul”, a explicat el. În plus, potrivit afirmațiilor sale, încă de la începutul mandatului său, Lucian Chitic a depus, la Inspectoratul Școlar Județean, un proiect de construire a unei noi școli în comună. Aceasta urmează să fie ridicată lângă cea veche, proiectul valorând aproximativ 2.700.000 de lei, contribuția Primăriei fiind de 270.000 de lei. La Topraisar, administrația locală condusă de Gheorghe Stelian (PSD) a finalizat în proporție de 80% lucrările de igienizare a școlilor și grădinițelor: Grupul Școlar Topraisar, Școala Generală din Topraisar cu clasele I-IV, Grădinița din Topraisar, Școala Generală cu clasele I-IV din Movilița și Școala Generală cu clasele I-VIII din Biruința. În plus, potrivit primarului, acum se lucrează la construcția unei grădinițe noi de 260 de locuri. „Nu mai avem fonduri, dar încercăm să mai dăm de la bugetul local cât putem pentru a continua proiectul. Dacă abandonăm, unde ajungem?”, a pus problema primarul. „Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 1.700.000 de lei. Până acum, am primit de la Guvern 500.000 de lei, iar noi am mai contribuit cu 100.000 de lei de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor”, a argumentat primarul. Și gospodarul șef din Topalu, Gheorghe Murat (PSD), a fost de părere că școlile sunt pregătite pentru noul an educațional. „Noi ne-am ocupat de igienizarea și asigurarea combustibilului pentru toate școlile și grădinițele. În plus, am amenajat trei camere în incinta școlii pentru profesorii care fac naveta. Astfel, ei vor putea sta pe timpul săptămânii aici și vor putea pleca în week-end acasă”, a declarat Murat. Nu în aceleași condiții se află școlile și grădinițele din comuna Bărăganu. „Acum, nu mai avem deloc bani. Nu mai facem investiții. Acum, ne interesează să asigurăm condiții bune copiilor care învață la cele două școli: școala nouă din Bărăganu și școala din Lanurile”, a declarat primarul Constantin Bențea (PSD). El a remarcat că administrația a întâmpinat cele mai multe probleme la cele două grădinițe din comună. „Grădinițele sunt mai vechi. De fapt, sunt niște improvizații. Nu avem o clădire specială pentru vreo grădiniță: cea din Bărăganu este o improvizație în Căminul Cultural, iar cea din Lanurile este o construcție formată din două încăperi lipite”, a menționat Bențea. Cu toate acestea, primarul a menționat că a depus un proiect ce vizează construirea unei noi grădinițe, inițiativă ce ar putea fi susținută prin măsura 322, la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit care gestionează FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).