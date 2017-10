Primarii au rezolvat problema microbuzelor fără şoferi

Primarii au rezolvat problema microbuzelor fără șoferi

La sfârșitul anului trecut, Primăriile Oltina, Poarta Albă, Albești și Adamclisi au primit microbuze pentru transportul elevilor, alocate județului Constanța de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Acestea sunt primele patru microbuze pentru transportul elevilor din totalul de 19 care vor ajunge în județul Constanța până în primăvară. Un astfel de microbuz costă 27.000 de euro și a fost modificat special pentru transportul școla-rilor. La primirea microbuzelor, primarii celor patru comune benefi-ciare au semnat o notă de transfer pentru mijloacele de transport, însă, ulterior, au întoc-mit și formalitățile pentru ca acestea să aparțină defini-tiv primăriilor. Deoarece legea interzice să se mai facă angajări pe o anumită perioadă de timp, gospo-darii-șefi ai celor patru comune s-au trezit într-o situație destul de ciudată. Mai exact, deși primiseră micro-buzele necesare transportului elevilor, nu avea cine să le con-ducă, deoarece Ordonanța 63/2010 interzice să se mai facă angajări în sistemul bugetar. Cu alte cuvinte, primarii nu puteau angaja șoferii care să conducă microbuzele. Cu toate acestea, cei patru edili au găsit diverse metode și au rezolvat favorabil problema. „Aveam un microbuz cumpărat de primărie, dar nu era suficient. Mai aveam nevoie de unul, l-am primit, dar nu puteam face angajări. Doar nu era să stau cu el degeaba fără să-l folosesc, după ce m-am chinuit să-l obțin. Am rezolvat problema, deoarece aveam disponibil un post”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Și edilul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, spune că a soluționat problema microbuzului fără șofer. „Am găsit o soluție provizorie. Șoferul pe care îl aveam pe mașina de serviciu l-am detașat pe microbuzul școlar, iar eu nu mai circul cu mașina de serviciu, ci cu cea personală”, a explicat Moldovan. La aceeași soluție a apelat și primarul din comuna Adamclisi, Anton Burcea. „Am renunțat la șoferul care era pe mașina primăriei și acum conduce microbuzul pentru școlari. Oricum, vreau să fac un memoriu la București, pentru a solicita deblocarea unui post în cadrul primăriei”, a precizat Burcea. Situația a fost rezolvată și la Oltina de primarul Gheorghe Chirciu, după ce acesta s-a consultat cu avocații. „Am găsit o portiță și am angajat șofer pentru microbuz. Ordonanța 63 nu mă mai lăsa să angajez oameni la primărie, așa că ne-am consultat cu avocații și am înființat o societate comercială, unde acționar unic este Consiliul Local, care prestează servicii primăriei. Așa că, am angajat acolo un șofer pentru microbuz pentru că aveam nevoie urgentă. Microbuzul primit este nemaipomenit și m-am zbătut peste tot ca să-l obțin. În timp ce la alte primării erau și câte două, noi nu aveam niciunul în comună. Înainte erau 11 elevi care făceau naveta. Acum, de când avem microbuzul, numărul lor s-a mărit la 14. Sunt părinți care îi aveau la școli din alte comune, iar acum i-au adus acasă”, a declarat Gheorghe Chirciu.