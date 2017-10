Primăria Valu lui Traian caută specialişti pentru lucrările la sistemele de utilităţi

Primăria Valu lui Traian caută specialiști pentru lucrările la sistemele de utilități

Primarul localității Valu lui Traian, Florin Mitroi, a dispus organizarea de licitații pentru proiectarea și execuția sistemului de canalizare și a celui de alimentare cu apă. Însumate, aceste două proiecte au o valoare de aproximativ 7 milioane de lei.În ceea ce privește sistemul de canalizare, primăria are nevoie de o companie care se va ocupa de etapa IV a proiectului. Potrivit caietului de sarcini, se va realiza o rețea de canalizare pe o lungime de 60 de kilometri, vor fi amplasate trei stații de pompare și montate conducte de refulare pentru fiecare stație de pompare. De asemenea, stațiile vor trebui conectate la alimentare cu energie electrică. Inițiativa are o valoare de aproximativ 6,5 milioane de lei, din care 301.710 lei vor fi alocați pentru proiectare, iar 6.169.450 pentru partea de execuție. Dintre străzile pe care se vor desfășura aceste lucrări, precizăm: Valul de Piatră, Trifoiului, Anasonului, Egretei, Cocorilor și Floarea Soarelui. De altfel, primăria are în vedere extinderea rețelei de canalizare pe un total de 35 străzi. Menționăm că oferta pentru această licitație poate fi depusă până pe 4 decembrie, ora 10.00.Cu privire la inițiativa de extindere a rețelei de alimentarea cu apă, trebuie precizat că acest proiect are o valoare de aproximativ 600.000 de lei. Conducerea administrației locale are în vedere străzile Semănătorului, Nicolae Bălcescu, Împărat Traian, Horia, Cloșca și Crișan, Nicolae Grigorescu, DS 1834, DS 1211, DS 1728 și Strada Pădurii. Companiile interesate să participe la licitație își pot depune oferta până pe 3 decembrie, ora 10.00.